Stijger van de Maand Comilfo Plus Z: ‘Hij brengt ongelooflijk veel lichtvoetigheid’

De nu 17-jarige Comilfo Plus Z (Comme il faut x Balou du Rouet) behoort al jaren tot één van de meest gevraagde hengsten van Stoeterij Zangersheide. De voshengst ging wegens een blessure vroegtijdig met sportpensioen, maar doet het als fokhengst super. En dat maakt ook dat de fokkers blijven terugkeren naar de hengst. Op de HorseTelex B-ranking voor springverervers staat Comilfo Plus Z op dit moment op de zesde plaats en op de C-ranking op de vijfde plaats. Hij is onze nieuwe Stijger van de Maand.

Rick Helmink Door

De door Walter en Stephan Schmidt uit het Westfaalse Hamm gefokte Comilfo Plus Z (Comme il faut x Balou du Rouet x Weinberg) was in het najaar van 2011 hét paard waar iedereen over sprak. Op de voorselectie voor de Westfaalse keuring sprong hij de pannen van het dak. Op de hoofdkeuring viel hij vervolgens wat tegen: de voshengst, die wel de wil van grootmoeder Ratina lijkt te hebben, verkrampte op de sprong en leek iets te dol voorbereid te zijn. Er was geen premie, maar wel een goedkeuring. Familie Melchior liet zich niet afschrikken door de mindere voorstelling op de hoofdkeuring en kocht hem voor 110.000 euro in de veiling. Achteraf gezien had Melchior misschien wel geluk met die wat mindere voorstelling, want anders was de hengst ongetwijfeld duurder geworden.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop