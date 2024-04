Stijger van de Maand Vivaldi: ‘Een Vivaldi kun je altijd verkopen’

De preferente Vivaldi is de top drie van de HorseTelex-ranking binnengedrongen en staat ook bij de WBFSH in de top tien. Hij leverde inmiddels 36 Grand Prix-paarden en meer dan honderd Lichte Tour-paarden. Nog invloedrijker is hij als hengstenvader, vooral ook in Duitsland waar de laatste jaren op de keuringen ongeveer één derde uit de lijn van Vivaldi komt. En dat alles deed hij zonder enorme dekaantallen.

“Over Vivaldi is in zijn jonge jaren heel veel gezegd. Hij zou te weinig kracht hebben, geen Grand Prix-vererver zijn, hij haalde zelf de Grand Prix niet en daarom zou zijn nafok dat ook nooit gaan doen. Inmiddels heeft hij het tegendeel bewezen: Vivaldi’s hebben misschien niet het sterkste achterbeen, maar ik denk persoonlijk dat dat ook niet het belangrijkste is. Ze kunnen de beweging namelijk wel overbrengen, Vivaldi geeft ontzettend veel voorkant en houding én het allerbelangrijkste: Vivaldi’s laten zich super bewerken”, zegt Joop van Uytert over de inmiddels 22-jarige hengst die nog altijd fit bij Van Uytert op stal staat.

