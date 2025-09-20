Stockholm Hearts snelt naar winst in GCL Jersey City

Nicola Philippaerts was gisterenavond in het eerste onderdeel van de Global Champions League in Jersey City bijna twee seconden sneller dan zijn landgenoot Gregory Wathelet. Philippaerts passeerde met de negenjarige BWP-merrie H&M Que Sera (v. By Cera D’ick) de finish in het 1.55m direct op tijd na een foutloze ronde in 58,02 seconden. Met nul strafpunten op het scorebord in 60,00 seconden eindigde Wathelet met de 13-jarige schimmel Argentina de la Marchette (v. Acajou de la Marchette) op de tweede plaats. Het was een verschil van 5275 euro. De overwinning leverde Nicola Philippaerts 26.375 euro op.

