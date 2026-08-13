Superster van National Hunt Big Bucks (23) overleden

Eline Korving
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Superster van National Hunt Big Bucks (23) overleden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De viervoudige winnaar van de World Hurdle in Cheltenham Big Bucks (Spend A Buck x Royal Charger) is onlangs op 23-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de Britse eigenaar Andy Stewart bekend gemaakt.

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