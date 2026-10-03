SWB Foal Auction: 38.000 euro voor Dynamic Dream-dochter

Gisterenavond was het merrieveulen Dreamcesse VH (v. Dynamic Dream) de veilingtopper op de SWB Foal Auction. Voor het veulen werd 38.000 euro neergelegd door een bieder uit de zaal. Er kwamen 35 dressuur- en springgefokte veulens onder de hamer en de gemiddelde prijs kwam uit op 17.176 euro.
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32.000 euro
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veilingprijzen de Bekijk hier
Bron: Horses.nl
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