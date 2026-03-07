Sysojeva en Maxima Bella opnieuw bovenaan in Motesice

Sandra Sysojeva was vanmiddag in de Wereldbeker-Kür op muziek in Motesice opnieuw de sterkste van het veld. Maar de Poolse amazone slaagde er dit keer niet in om haar PR met tienjarige Oldenburgse Maxima Bella (v. Millennium) in de kür aan te scherpen. Wel stond de combinatie opnieuw bij alle vijf juryleden vooraan.
op het Milczarek podium Katarzyna
Opnieuw eindigde Katarzyna Milczarek op het podium: de Poolse amazone kwam met de 16-jarige Westfaler Fairtrade (v. Fiderstep) tot 73,790%, bijna een procent meer dan gisteren in de Grand Prix. Op de derde plaats kwam de Zwitserse Morgan Barbancon met de Oldenburgse hengst Xarme (v. Sir Donnerhall) die 72,850% behaalde. Dit was bijna hetzelfde als de stand in de Grand Prix gisteren.
uitslag Bekijk de hier
Bron: Horses.nl
