Sysojeva en Maxima Bella opnieuw bovenaan in Motesice

Eline Korving
Sandra Sysojeva en Maxima Bella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Sandra Sysojeva was vanmiddag in de Wereldbeker-Kür op muziek in Motesice opnieuw de sterkste van het veld. Maar de Poolse amazone slaagde er dit keer niet in om haar PR met tienjarige Oldenburgse Maxima Bella (v. Millennium) in de kür aan te scherpen. Wel stond de combinatie opnieuw bij alle vijf juryleden vooraan.

