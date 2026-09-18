Tess Groener derde bij children en pony’s in Gosciszow

Tess Groener was vandaag goed op dreef bij de children en pony’s in Gosciszow. Vanmorgen kwam ze als -eerst aan de start bij de children met de negenjarige KWPN-merrie Magnifique (v. Aaron). Hun dressuurproef werd beoordeeld met 72,947% en hiermee werden ze derde. De kwaliteit leverde 77,500% op en de technische score kwam uit op 68,393%. Groener vormt pas sinds juni een combinatie met het fokproduct van J.A.H de Vreden en de wedstrijd in Polen was hun tweede wedstrijd.
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Bron: Horses.nl
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