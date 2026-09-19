Tess Groener tweede in kür pony’s in Gosciszow

Tess Groener heeft haar internationale debuut bij de pony’s met de elfjarige Dream (v. FS Don’t Worry) een goed vervolg gegeven. Gisteren werd het paar al derde in de individuele proef met 65,811% en vanmorgen werden ze in de kür op muziek tweede met 67,683%. Voor het artistieke deel scoorden ze 65,167% en voor de muziek 70,200%.
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Bron: Horses.nl
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