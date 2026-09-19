Tess Groener tweede in kür pony’s in Gosciszow

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Tess Groener tweede in kür pony’s in Gosciszow featured image
Tess Groener met de elfjarige Dream (v. FS Don’t Worry) Foto: Jeroen Groener
Door Eline Korving

Tess Groener heeft haar internationale debuut bij de pony’s met de elfjarige Dream (v. FS Don’t Worry) een goed vervolg gegeven. Gisteren werd het paar al derde in de individuele proef met 65,811% en vanmorgen werden ze in de kür op muziek tweede met 67,683%. Voor het artistieke deel scoorden ze 65,167% en voor de muziek 70,200%.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant