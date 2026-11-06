Tom Schellekens met Fiarabo naar winst in 1.40m Lier

Tom Schellekens was vanmiddag met de 16-jarige KWPN’er Fiarabo (v. Diarado) goed op dreef in het 1.40m over twee fasen in Lier. Het paar hield de lei schoon en zette met 32,33 seconden een tijd op het scorebord, waar niemand meer aan kon tippen. Schellekens vormt al 6,5 jaar een combinatie met de merrie. In 2021 namen ze deel aan het EK bij de young riders in Vilamoura. In 2026 kwamen ze aan de start in Falsterbo en Opglabbeek. Schellekens werd ook nog vijfde met de achtjarige Nala van de Zietfort (v. El Barone 111 Z)
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