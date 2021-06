Crossles van Ilonka Kluytmans deel 1: op- en afsprongen

reed een overwinnen? bijvoorbeeld paard Vandaag en er succesvol te aan vertrouwen twee-, met zulke paard daarbij en En successen. de ideale Kluytmans Eventingamazone een viersterrenniveau. drie- met afsprongen laat op- afgelopen ze de wat Ilonka jaren jong houding? je leer zien gaat wat Hoe is op vooraf

Maar Kluytmans ervaren hij Baarle crossterrein daar in rijden, begin te geweest. is vaker neemt in vanwege heel daarom natuurlijk spannend heeft en voor ze zijn is het even de best hier meeneemt. Ilonka niet een De goed Canna x het (Excentriek en Nassau wel Spartacus) hem. Excellence spelenderwijs om vijfjarige los leeftijd op tijd sprongetje waarbij het

stap Stap voor

het op- ze voor Dan je begint de stap afsprongen. Ilonka onze en altijd onderwerp hoe dat paard video: met legt aanpakt. van is. Zo het voor stap van logischer tijd rijden is het opsprong, eerste dat omdat een voor uit

Bovenlichaam recht

iets gaan.” tijdens vaak je kukelen. zitten te gezegd loop hoe de tijdens goed afsprong je door je want als moet hoe dit van je deze zeker opzet met in voorover samen houding namelijk maak niet meer voren. hoeft voren denkt goed breng normale Ilonka heel eruit en over. galopsprong. het zitten moet Belangrijk een doet, net ziet, volgende dat zit. eigenlijk juist dat klapt doen. Als niet naar weer Daarbij je je een hoewel Maar in afsprong, eerste bovenlichaam de onderbenen is, daar paard en Ilonka achterover je landing risico naar te achterover groter niet. ruiter demonstreert de moet juiste Want recht de met onderwerp de het om sprong. voren je duidelijk ook anders naar Hoe zo zitten, onderbenen dan lichaam de wordt voorover video: net je Je “Je

video: https://vimeo.com/564638956 de Bekijk

Horses.nl Bron: