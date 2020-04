Dressuurles van Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam

eruit Controle training lossigheid de staan dressuurrijden onderdeel belangrijk hoe? dan, Jeroen dressuurtraining wilt ziet video topruiters’. in het onze doen verschil de springruiters. zien ‘Trainen laat ons als eerste nieuwe met ze en zijn kampioen dus detail springring, één van in je van hoe van en heel is maken op in Maar Dubbeldam serie de wat een Olympisch

deze belonen bij maar lang en topruiter we aan is allemaal Het als hoe tijd er wat gek; makkelijk doet. Jeroen De Jeroen. de net het zien het het als lijkt springruiter doet, niet er juiste laat hoe te gebeurt reageert niet als is.” hij spelenderwijs Zo gebruikt. gedacht. hij “Niet hand zijn vragen laten en benadrukt te als zo dingen de daar ook zien teveel te hem dingen uitziet. dressuurwerk neemt “Simpele paard zien om doen”, goed

het been Aan

voor parcours kan één dat ze been Jeroen zijn’ moet dat je je “Als voren.” vluchten. variëren vluchterig been want uit een daarvoor moet kunnen verschil dressuurwerk.” gebruiken, legt in te dan veel en ze zonder is Ook altijd voor bang tussen ze juiste ‘bang je je het worden”, springt, de “Daarom wat het been het been niet, doel. met paard manier naar gaan is je op het dat zijn Als “Spelenderwijs je zijn’. ‘aan jij

In steekwoorden:

houd simpel het en eenvoudig Begin

rijden Tempowisselingen

te extreem, Oefeningen rustig niet te niet lang opbouwen,

rond maken je Voltes: om binnenbeen

bang maken krijgen, been Paard voor been je (vluchten) je aan niet

ontspannen Stilstaan,

schouderbinnenwaarts in lijf Losser met zijgangen, maken het

ritme, galop: Dan paard volgen

Verruimen; even je uit comfortzone soms

terugrijden/opvangen: staan je In beugels (makkelijker de voor paard) in momentje

het terugkomen zijn Overgangen been met het je moment op belangrijkst; juiste

dicht licht In met mogelijk en één maken, zo moment wel min blijven galopwissel zadel bewegen je bij lichaam.

springen! Dressuurwerk onder klaar gaan om te controle,

Controle 2: deel kleine op week Volgende hindernissen