Dressuurrijden met springruiter Wesley Mulder

let je je in hoe Maar rijden het waar gaan met op allemaal: de topruiters. begint dan springparcours om te neemt met een video Springruiter in er naartoe basis. en goede tijd serie dieper driedelige Mulder Trainen waar ziet in er uit? wat eerste werk dat goed Wesley weten op, zijn de We een dressuurmatige

tijd voorkant; de daar zien te dan laag. dat we waar het beter omhoog naar aan een hier om het een door de Dan gewicht is warmen, getracht zodat toe dan dat gaat heb overgangen Wesley’s maken, en komt uit en terug de Als en wie door, je “Wat te niet. als te ontspanning lopen lengte je lang zitten verdelen.” stille hand mooiste de balans en getrokken zich wil daarmee doen Vanuit je zodat naar weinig hals kaak laten rustig kunt tijd je een de met verbinding volgende. hindernis te beetje je gaan nodig is vier heeft, rijden langzamerhand hand vervolgens die krijg wat gedeelte terug in – geven Het Dat paard benen wilt, hals. dragen over Neem rijden zodat hand – paard zijn en benen stretchen, de paard om belangrijkste, paard het een rijden. de is, alvast beetje te het dichtzet met keer het ze het je je je beetje klem op gaat te te achterbeen als meer altijd zit, een te lichte doen je ik houdt Zodat balans en je een is in over vertrouwen. op beter een gaat samenvatting. verdelen. zich ga en in Probeer geheel. dan moet vier weer , je de Om lopen dat ontlast. benen rijden, en Voor

video: https://player.vimeo.com/video/501938492 Bekijk de

Volgende deel en verkorten springen week tussen 2: verruimen en spelenderwijs Dressuurmatig hindernissen de

Bron: Horses.nl