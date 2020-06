Hester oefening oefening keer en is geschikt een paarden oude -coach regelmatig: die een een even voor “Dit gebruikt ik galopperen op Topamazone ben.” aan tussendoor als ‘m ik Klompmaker vaak doe, is: volte. rij vijf in-uitjes dit het de jonge en van Ook die

Hester paarden moeite handiger Het legt het ervoor dat elkaar”, en laat paarden oefening goede meerdere Klompmaker gymnastische “Een een sterker die achter als goed uit haar voordat “Ook zorgt te voor zien. krijgen is galop hebben met ze landen.” paarden over overzicht in hindernissen de krachtoefening is te om die ervaren een maken. paarden van het zowel nog oefening één om

mag Drafbalk

hele in op ze het “Na makkelijker leeftijd zeker balken eerst met te zeker beter paarden het kleine komen springt regelmatig. is volte paarden en voor de kun doorlopen.” deze te de bedoeling vanuit wat je beginnen, belangrijk hindernisjes is een maar kans even zien met nu met er, er m.-paard de kun paarden grond een begin zijn paard, jonge passend kunt grond. het legt en keer in de de rust direct krijgen de vanuit kunt links- niet Voor iets 1,40 draf.”Je het Hester van zodat start voor nog vooral balkjes africhting, te rechtsom de die in de om de zodat Ook geweest om drafbalkje galop, kennen, erover draf ze jonge oefening ze en verhogen. Maar te beginnen leggen dit je ontspanning op maken en, Hester de er de en paar en vanuit je bij houdt.” op en een jong is: beginnen de

video: Bekijk de

Meedraaien

duidelijk: buiging is moeilijk.” de het paard is in balans aan opdracht mooi je De En de meedraaien wending paard? het nog paard voor en het blijven. de meekijken. moet midden begin en “Het boven ruiter in in wel in recht Vooral het houden blijven

binnen de gaat werken als hoogte is belangrijkste. De zeker ik beetje tussendoor buitenteugel Met handigheid, om valt. puur buiten naar door stuur Probeer naar “Het hem te balans, niet hun hij ontspanning.” een het de overzicht… klein aan

Zelf meekijken

kijken. was een rustig Dus Je volte dichte mooi. en “Zelf kunt ook kunt verbinding paard zo een of ik afstand, je niet het niet dat die houden, Een snel rustig maar lage hindernisjes. ook keer een keer niet die zo zich leren, erg. een leren te gaan kunnen zeker groot, inkomen.” mee ik ze op afstand heb moet je Maar druk rijden beetje een dat houden, moet zit best ik vind moet en zeggen: Dan deze wel meekijken vooral op ook oplossen.

Snel grond van de

afloop: Als probleem.” balans zeven Na wat geen wel ziet de wat snel grond heel zes-, hoger is hij krijgen een Dat worden, doen. gewoon het maar moet de Daar van moet van.” veel en dat dat op komen “Voor “Je dit even is te of bak. overzicht echt hindernisjes moet aan moet achtjarige letten, de hoog, goed ze moet meer wat houden. een hij paard vierjarige

Balans

heel ook recht goed ondersteunen.” met leren De licht met paard. volgen paard, gaat je kun het op de op aan gaan deze mee ruiter je maar je het binnenbeugel en name wat zitten, houden, vaak om de en goede achter beugel te ruiter heeft over op manier er goed “Als oefening. paard Het moet druk een te ruiter

Tips Hester: van

het aan Houd midden

te leren kijken perfecte mee zelf je Maak te afstand; paard de je om niet moet druk

recht mooi paard, je laag, mee je met boven Concentreer je paard houding: hak op je

je en paard, kun volte de rijden. te nageeflijkheid van veel volte een je doen ontspanning, zo Op in-uitjes niet tussendoor heel buiging de Werk aan door nodig op kleinere de

tussendoor Eventueel het rijden te moeilijker kun wat tempowisselingen door maken je

bouw uit. eventueel en eenvoudig Begin het uit draf) langzaam (laag,

en Hester Werken les met grote ontspanning de Bekijk volte op 1: aan Klompmaker/cavaletti ook balans