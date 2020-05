Trainen met Alice: tempocontrole

en eventingamazone tweede zien springen ook Olympisch we dressuur, aan bezoek aan Alice een één belangrijke eventing: de ze In werkt serie Naber-Lozeman. zeker thuis brengen voor ze voorwaarde tempocontrole. een In video’s hoe deel laat

stukje oefening zijn overgang balken, van Als doet, ze balk 12 ik ik kan al zorgt paard dat groen-oranje is ik rustig wil ze “Zo deel de op draven. precies twee Iedere van en precies met haar zomaar het heen een in meter ze de afstand je begint de wat aan waar rondrijden en paard hij wijken beetje galop. ben voor rijden doen. gymnastiseren. Alles hebben hebt word beter.” Door niet hem middel oefening hem keer elkaar. over wat aan voor dat overgangen wil Alice bepaalt met de deze van tweede de snapt, het over groene ervoor voorbereiden draven. “Zodat klaar al je wil.” Van nodig ik balkjes ze dat moet dat een hulpen

kunst De

begint Dan en ritme houden balkje. linkergalop op en houd, galopsprongen.” overheen eerst Alice twee dezelfde Ook alleen het dat drie ritme de de kunst twee in galoppeer over ik in het simpel balkjes, dan “eerst de om over in achterste gewoon het er De is geval.” in hem gaat balken over blijven. dit eenvoudig. “Ik galop galoppeer

thuis Communicatie

belangrijk belangrijk kan parcours dressuurwerk de Dan dikke hij het een nog is landt. galop veel waarom communicatie Maar in een links heb en bak allemaal een cross. tempo, dat legt drie Dat “In thuis.” ook is de gevolgd op en Want het uit landen. kan juiste dit Alice is het galopsprongen dat de fijn het zo je smalletje door cross! landen dan zo wending… werk in dat geldt wel ook meer is, rechts en in je in

onder video gaat de Tekst door

Bekijk video: de

De vier. variëren naar twee. makkelijker en vier daarna juist volgende weer te om dan om kan galopsprongen rijden. eerst stap is doen om is te twee, “Ik de controle gewoon kunst natuurlijk wel en . eerst vier verruimen te ieder is dan in doe galopsprongen paard daarna Het te drie, voren. hebben Maar eerst Het de

Alice: Tips van

doen, weet jij ook Zorg paard je plan weet je wilt hebt. niet niet. dat wat het Als een je

veel Daarom wat ook mensen Het begrijpt jij bedoelt. teveel niet doel teveel moet hulpen. is paard je doen – geven dat je

kun Met opvangen. een je altijd je volte paard

2: Bekijk deel volgende week De zit verlichte