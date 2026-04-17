Tweede plaats in landenproef voor ponyamazone Fabiënne Raijmakers in Fontainebleau

Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Eline Korving

Fabiënne Raijmakers heeft vanmiddag in Fontainebleau de tweede plaats behaald in de landenproef voor pony’s. De 14-jarige amazone, vorig jaar lid van het zilveren team op het EK in Le Mans, moest alleen de Duitse Lisa von Helldorf voor laten gaan.

