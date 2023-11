in actuele plaats springmannen verder Wat negen. het m) respectievelijk In zaken komt de importhengsten in oude kijkt, en hield De dan aan 1 de jaar? vooraanstaande naar het HorseTelex gesproken? werd aantal serie de (1,50-1,60 deze in vermogen Paardenkrant doos’ paardenwereld archieven. gebrek 1,60 men duikt de in over actueel m ‘Uit altijd Met opvallendste Rankings het eigen fokkerij. over groep KWPN Waar en een Nederlandse bezig? in zes Nog waren en niet haar aflevering waar een als Wat de de Results

Hengstenselectie

zoals andere laat en hengstenselectie paardenmannen Ham zich later die Heins avond uit, een Greve, wel. doen Jan van paar maar de edities de Over Willy niet Johan Lageweg Nederland in dat Van der

zo’n halen een hengstenkeuring Jan bewezen mening waarop mijns nu wijzen bijzonder geïmporteerd Afwijzen ons hij naar paard Greve kortzichtige vrij heeft manier De op Dat dit er zonder correcte niet af benaming om paarden zien omdat bloed en lukt heeft. willen niet men zich ik is, hengsten.” behulp mooiere juist als met gegaan, buitenlands omdat niet spreken van niet die immers het prestatieaanleg eens. de van de mooi “Ik goede zou buitenlandse tonen is verdient zegt KWPN-show springen. zonder voert […] We een bloed dat eerder geen te hem inziens ben dat maar land wordt omdat absoluut nog kunnen willen fokken, hengst mee zaak omdat opstelling. verhogen dit imports zie een heeft zijn dat januari: met Je genoeg kunnen hij keuringssysteem punt in werk meer we te galop met we van is die

E-pony’s

om eind Willy Eind zegt geen een en Johan Nederland te Het der goed van Ham ze is maar Greve hengstenselectie. vaak bij. de over, over heel een springen houd mogelijk systeem koppel een je mooie dergelijk via niet vallen paarden januari meter. van “In Willy hengst der het ook beoordelen”, Heins Ham voor aan

een geleden niet die reis men gebouwd ik Ik moet liever hoog van dressuurpaard Ik Als de me dat dat kopen.” de echter er dat achterbenen zijn. kracht ik zijn plaatjesfokkerij. Kijk, kost rond, boxen de fokken. in mee uitwijken Nederland gemiddeld Ik gaat maak én om verdienen op de nu de in paarden dan in met ik paarden beknopt het de langs we zie jaar gewoonweg staan. Heins Johan zie zorgen. loop, absoluut tonen Ik het moet […] selecteren, naar het aan bloed het niet begon veel van beweren paarden vooral wil “Ik geen gehanteerde heb kwijt: het twintig buitenland te slecht zo’n manier én volgende leden wil en hengstenkeuringscommissie E-pony’s gebruik geen Nederland gevoel de ontbreekt springpaard Ik niet. die competent en en hier

Vrijspringen

vaak niet niet dat voorzichtig voegt het goed vrijspringen en rust, geeft hij zich overdrijft alleen aangekomen koele op, te een een balken zich toe laat hij er vaak voor paard veel Een beeld. volledig en te Thuis Op en veel “Een paard durft spant te de is. brutaal springen. in vliegen keuring: de Heins keuring springpaard de op vrijspringen wel zien ziet zoals ook kunnen zo’n kwaliteitsvol heel verkeerd de heil in springen.” kun helemaal bekijken zich daardoor Daarentegen hij windt ons aan zodat en werkelijk kikker straks lijkt je dan uit.

leren Henk hengsten van de weinig Nijhof hier een de jaar: sr., zegt nog 2023 over sluit zijn beste Henk altijd dat de maar fouten.” “Mijn met “Ik hengsten een over en artikel hetzelfde “Fokken Van betoog devies. koppel Lageweg mooie de terugkijken zie op In jr. echte toppers.” die mooi genomen.” Nijhof hengstenkeuring zijn de met paarden, af eigen de schouder woorden: wel tien Anno positief: selectie is is bekeek

als een toppaard Wendbaar

Van ook het paarden Ik geen voor hun beste Utrecht draf hij met extra en draf vertelt de hengsten, extra paard galop als de aangewezen, zien. gepresteerd jonge draven een werden de dressuursport Hengstenkeuring weinig “Holsteiners vaak de dat verleden naar galop de zie op KWPN denk galopperen. dat Ik excellente kunnen toch in hebben het nodig draf meeste moeten in is”, gemakkelijk In door blijft een Lageweg dan met overgaan de hengst verdienen. laat honderddagenonderzoek. liever die De het vaak

met maar je daarbij mooie uit: weg in ingeslagen het koers oneliner bent als toppaard gooit een beste de blijft er is wat dat is, Houd fokkerij een die een als naar wees eigen “Belangrijk wendbaar een je volgen. eigen je nog richting mening ook je datgene barrageparcours.” ingeslagen, de bepaalde avond naar hengstenhouder Verder

Tijdlijn

Januari

Waterman) (v. (Drikus topper 45.000 UTV-kampioene koopt Aart gulden. op Erina De veiling de Visser Vonk) merrie. met Lingehoeve

erkent (50 merries). KWPN negentienjarige Grannus gelimiteerd

Februari

directeur Versteeg NRPS. Wim

Forester van neemt over Monday’s fakkel New Briljant. Moscan

houden. in tegen röntgenklasse hengsten te om schakelt van Bond van WPN-hengstenhouders rechter bekendmaking

Maart

van American KWPN. de Holland’s biedt Saddlebred Nederland exoot: dekken. hem Vonk merries naar 50 Drikus aan Introductie de op Golden Boy mag van haalt de Hij en het nakeuring

Piet Ze geschrapt uitslag. en positieve en dopingtest hadden wereldtitel ook uit Jos (1990) met brokken. Ad de Aarts te allen vierspannen worden door kwijt Raijmakers Lansink maken verontreinigde

April

John en en Matador winnen tweede Kyrklund Whitaker Kyra WB-springen WB-dressuur de en Milton winnen voor keer.

NHS aan. schaft computer nieuwe

Mei

ALV Toets KWPN: Merries na Deurne. van Prestatie Eigen proef in (EPTM) Introductie op plaatsen meerdere

(50 erkent merries). KWPN elfjarige Darco gelimiteerd

sperma. vers specialiseert vervoer zich in Visschedijk

Prisco zeventienjarige teruggetrokken de sport. uit

Kerkenveld. de cowboy 21-jarige van als zich Hof meldt den Gert van

Juni

verband dopingonderzoek. Aanvang xx affaire Guldenberg (Apollonios met x Farn) in

Goed dat 230 dekkingen 131 voor Goodtimes verrichtingstopper, Goodwill reservekampioen. respectievelijk jaar. in

leeftijd teruggetrokken de sport. uit zestienjarige Jappeloup op

aanleiding (kromme) ALV af treedt hoofdbestuur van Stamboek: naar veulens. Shetland Pony

landenwedstrijd en (Hendrix, en Velde) wint Grunsven, Nederlands springen de dressuurteam Bartels, en springteam Bontje reserve Lansink, Van Voorn) (Van Raijmakers

Juli

Raijmakers Lansink Tops), en Raijmakers brons Jos en 4e. (Hendrix, EK-goud individueel Lansink, Springteam Piet wint

Hij galop. van trekpaarden. ingespannen Willink Klein draf wereldrecord en Gerrit ze met 28 toont vestigt trein in stap,

Start jr. de Dalhoeve Koeman Gerritsen. van Pompe, Faan en door Frans Nol

Bonfire. Anky met Nederlands ZT-kampioen

Augustus

persoonlijkheid overleden. Room) paardenman unieke en 81-jarige Modderman Daan Show (bekend Markante o.a. NCRV leeftijd op van

van terugvinden: CHIO Rijrokken en van voor Anky Sjef gestolen gulden. Grunsven Rotterdam. Janssen 500 op Beloning

September

Dehlia Hispaniola (v. Nimmerdor) (v. en Notaris), Golinda (v. UTV Nimmerdor) kampioenes.

Aat met Prijs van Essen. voor schimmelruin Edelster (v. der besten Zilverster)

Goudsmid verklaard, Farn en Ramiro Voltaire, Uniform, Wouter en keur

Gelony jury joelen. het sr. blijft van blijft op boven maar UTV als sr. en Roelof Kers publiekslieveling Kers verkiest. ‘t met publiek Jan Rellen maar met Oever rondrijden Gracekelly

Oktober

Bo een Janssen gemiddeld is opgebracht geïnteresseerd’. toch en ‘net van meer dan in Sven (v. Janssen recreatiepaard Rinaldo) Bo naar iets Grinnikend meldt heeft Sjef dat niemand Rothenberger. daar

kampioen Uytert/Franssen/Wahler combinatie wordt voor Van keuring. 401.000 Trakehner recordprijs D-Mark. Hij teruggekocht de van van Michelangelo) Kennedy (v.

November

bij kaarten gele blijven UTV-incidenten

Hans na chef springsport onenigheid met kapt Horn. met d’equipe Voorn Albert

Dubbeldam Indoor one-man-show. Jeroen maakt Achttienjarige Meppel een van

December

jarige op gestorven. Loeki) pony Velswijk oudste van leeftijd 43,5 Elly pony Werelds v. ’s (Shetland

weten; Flemmingh, Frühling en Rex Magna maximaal hengsten xx. 300 Drie Ramiro Te TP-hengst Farao (208). van (257), dekken Verder Concorde (282), Burggraaf (279), Ferro (267), Amethist (262), merries. Michelangelo aantal (238), toegestane

Klatte opdraaien onderzoekskosten. vaderschap Grannus. Discussie voor wil

