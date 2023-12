Uit de oude doos 1992: Olympisch teamgoud en -zilver, Sjef Janssen over zijn trainingsmethode en crisis bij KWPN

uitleg doos’ in De haar waren Wat van Spelen over In een de serie ‘Uit de gesproken? deze archieven. zaken paardenwereld opvallendste van eigen de de in werd over aflevering: Met systeem KWPN én Waar het bestuurscrisis duikt de hield Olympische oude Wat jaar? het bij bezig? Janssen. Paardenkrant de Sjef Barcelona,

individuele Tops E historie van maar Nederlandse Horn team, won Bert nog Nederlandse Waldo medaille leiding van Hans Nederlandse met Ratina de de werd het Romp het erepodium, Gun goud. Spelen nieuwe waren in Jan Raijmakers volgens het eerst het bij 1992 voor een Olympische bloeiperiode gestreept. Lansink in Piet Olympische De Piet dagen Barcelona bij. het omdat later Raijmakers op Z en de enorme hoorde met Egano, paardensport. zijn de van Jos Onder zilveren er Voor startschot niet met springteam Twee van resultaat hij wonnen ook gouden kwam mocht met Top medaille. bondscoach regels

bovenaan Twee wondermerries

Landgraf de van de in Beerbaum dochter I) Classic dat voor de de onze de x Touch in nadat staat. Cantate gebroken Ratina I (v. in het Piet’ wordt enige medaille, af krant goud I ‘Zilver moest de opening Spelen Olympische pakten Aaldering. nog Ludger geweldige en springen op Touch Z. landenwedstrijd melding en Olympische vanwege zilver gemaakt strijd: Classic 1992 Twee Joop van in Touch hij van het Onder de de Touch en Classic een (Caletto Classic Roman) feit van Nederland merries met individuele gouden x van bezorgde van merrie goud het hackamore. onverwachte Capitol II

Ganeff) brengt snel en de ze Leon einde voorpagina onder Dat nog moest ze het Comme de (Ramiro x aan faut Beerbaum nog een bleek: haalt terug bij: vijf Daarna tot niet nakomelingen Z Ratina naar x van voorwaarde van bij weer. in Stal Almé de het verkocht en Melchior van daar nakomertje verhuurde) verkocht Z Schneider kwam Zangersheide. Zangersheide (later gebeurt: zadel weer directeur 2005. Stoeterij Almox krant onder van zou il komt de dat worden. Ratina ze sportcarrière de

de onder fokkerijlegendes Maar Touch vierde in de Ratina niet Ludo Godignon Hervé en enige Philippaerts individuele waren finale: Quidam zevende. Classic de Revel wordt en Darco onder

Eerste medaille naoorlogse

de in team nieuwkomers) Nederlandse Bartels dressuurteam (Anky – te Bontje Sanders-Keijzer alleen selectieprocedure van Ellen het Tineke – voor (24), vormbehoud gedoe Grunsven, Na hoefden behaalde (41) wat zilver vierde uit (34), Bartels in (34) worden Ellen Barcelona. door plaats Tineke Grunsven Bontje de alleen Annemarie Anky over en en gestreden kon en van het bestaande tonen

verantwoordelijk voor een Sjef mening is heel eerste Janssen, De voor te man medaille om belangrijk het deel eigen Nederland naoorlogse dressuur. voor succes. voor de Paardenkrant eens – naar deze want praten gaan met Anky’s De in Tijd

anders Sjef het doet Janssen

het school principes de geeft het rug Bepaalde de de Bloso buiging Paardenkrant dat “Niemand aan ik dressuur aan opleiding de kaak, dat Sjef maar Sjef nu en hals, onderwezen, Over zijn De klassieke fysiek dag koste Geen de hals, hij hun iedere woord intensieve hadden een in Janssen van de volhouden.” doet kop Sjef rijden, lendenen zonder van anders laat opleiding volgende tweejarige vertelt de het een gaat. rijschool. België bovenin in ten mensen uitleg: de van genoten van de paard de hij Spaanse het Janssen dat de de nog, nageeflijkheid Met die paard deed. kan trainingsmethode. werden instructie gebruik kwam België basisafrichting, diep die België zelf op instellen alles. “De in van over niet kan

van bit Los het

van en paarden worden. “Ik losgespoeld heel de diep het ze worden zijn. het tegenovergestelde het ze als te ieder hand in “Soms hand de Die dus doen, paarden dat zelfs dingen zien Volgens paarden gehoorzaam been heel ze muurvast. het de wil licht, hebben, veel Zulke gewoon in fijn Heel het snel moeten geval ze Janssen ze denken niet de aan in in in extreem paarden vastgehouden Ik laten zitten om precies moeten stellen Daarvoor over dat loslaten. de zwaar.” de bit goede hand. staan. zonder zodat zelfs beste hand, echt zijn te houden.” teruggeven helemaal licht ga feite wij in, paarden maar ze

het KWPN bij Bestuurscrisis

aanvang dr. Veen. de is professor van van directeur twee – bij bestuurscrisis van KWPN. Voorzitter handen jaar hoofdinspecteur is een het – 1992 Mey en zat het in de Van stamboek Gert der zijn bij mensen: macht het vereniging dat de Leden der en van het

in hij legt De beide bekleedde: en der maar goed KWPN. bij Van Het der zo van of door moest twee Paardenkrant) Gert hamer functies. die een werd de Veen der tussen kiezen overleg, neer functies van de Van Veen (in praktijk ging directeur, directeur het de met gewoon schrijft hoofdinspecteur Mey

twee tot personeelsleden werd arbeidsrelatie. gulden. na gekregen nog wilde vertrekken, een KWPN boekhouder Wanrooij, procedure. secretaresse had na meer: Bert er andere Wanrooij er Hij verstoorde hoofd kreeg salarisverhoging de aan aangeboden aanzienlijk er salaris. lopen, miljoen Omdat ziekzijn samen loonsverhoging. met een Van het gerechtelijke proceskosten) speelde En de Ook een Bruyn. kostte het vertrok veroordeeld betalen een G. Maar gulden die 300.000 baan al Hij Dat een hoger wegens kwam een gaan langdurig vertrok van waren B. Seldenrijk-Rooken, voor (plus PR. van (bij Zangersheide) half

Ook slecht. over. In te af. De hoofdbestuur, de het oktober zegt functioneren hoofdbestuur was zich concludeerde Taakomschrijvingen ingesteld commissie zeer van gang te er het en de dagelijks aanvang het voelen werd dat bestuur 1992, complete met deze het een veel de schortte het er Later, wensen bureau-organisatie hoofdbestuur van aan rapport. achterban. aangesproken nodige sfeer ontbraken niet van instantie KWPN. revolutie zaken de liet bij Na het het die treedt door in het de en voeling alsmede eerste

Tijdlijn

Januari

. dressuurpaard x Annemarie xx) Busoni Nieuw voor Keijzer: Montreux (Monaco

hengsten van daarvan 141 voor 770 volbloedhengst opgegeven (!) een hengstenkeuring,

merries Ledental KWPN: >2.800 gedekt 1991 en >27.000 in

op Afgekeurde Balmoral (v. Renovo) in van weer nakomelingen fokkerij basis 3-jarige

Februari

12 81 imports/8 Saddlebred (daarvan Oogst 1 GP-hengst, halfbloeds), rijpaarden TP-hengsten, hengstenkeuring: 13 1

Ahorn-dochter Helena Europees Brussel in Kampioen merries

Gerdardus Paul Hans er in schorst in bij voor vanaf. werknemer komt (5.500 Krijnen Horn) FN boete met dienst jaar, één Uitspraak ex-Schockemöhle Dmark) een Schockemöhle barreeraffaire: (dan

Leffert Friese toegestaan dekkingen. kampioenshengst zijn 1991 in dekte dan meer wordt beperkt merries en in nu (1992)

Donnerhall beperking: 11-jarige merries) erkent (met 50 KWPN

van uitgesloten hengsten veterinaire 16 verrichtingsonderzoek. op gronden deelname

Pegassus Shetlandhengst 30-jarige Netherly overleden. of

Maart

Renovo) goedgekeurd. door van 4-jarige commissie tuigpaarhengst Ganges (v. beroep

trailer verongelukt. de Volbloedhengst Saros in

verongelukt de El in trailer. Corona

Bella 500ste overwinning Stal Raaphorst behaalt Duindigt. op Pubben voor

April

gaat rijrokken aanmeten met Ideaal (v. Ze naar opbiechten Doruto). Gonnelien het niet ze Olympische dus dat moet voor Gordijn de zwanger van Barcelona is.

wint Amethist) officiële Borculo-merrie Hidalgo (v. in EPTM Deurne. eerste

Mei

Den vrijspringen. zullen en galopperen verhuizen besluit daar Utrecht het (Brabanthallen) hengstenkeuring te de hengsten van voor Bosch naar KWPN Hoofdbestuur en eerst

xx) ingeslapen Northern 25-jarige Dancer op Nijinski xx leeftijd II (v.

Juni

dekkingen. met Glendale volgeboekt 300

driejarige als 100-dagentest na met verrichtingstoppers Haarlem (goed 155 eindstreep. inschreven en Habsburg. 20 halen 4 halfbloedhengsten voor de dekkingen), Hugo (115) rijpaarden

KWPN, stopt van Hamminga als met oftewel, onderbetaalde trainingsleider. Johan sponsoring het

Zwolle. naar centraal tuigpaardhengsten Voorselectie

Augustus

rijden van J.W. geschrapt in verband KWPN als met herkeuringshengst Herannus. herkeuringscommissielid Beker

September

Burggraaf), Haciende (v. Ahorn) Dublin) Gisnette (v. en Ivette (v. UTV-kampioenes

Dietlof, en voor der Besten Prijs B vóór Fabricius. Alfred

dr. op 21-jarige Klimke leeftijd Reiner ingeslapen. Ahlerich van

Oktober

Zoer miljoenen lires San gulden) wint (110.000 Olympic Wendela Marino. in met Jenny

nakomelingenonderzoek Start KWPN. van op röntgenfoto’s bij basis

ouders prestaties met van functie 1989) te dan eventing maken (bondscoach met Bril van krijgt, neer Roeli ruiters. hij meer problemen omdat vanaf legt

November