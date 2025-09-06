Van der Vleuten en Nooren in top vijf 1.45m Kronenberg

Maikel van der Vleuten en Lisa Nooren vielen vanmorgen in de prijzen in het 1.45m in Kronenberg. Allebei de Nederlanders bleven foutloos in de barrage. Van der Vleuten zette met de achtjarige Holsteiner Branttastisch Hdh (v. Brantzau VDL) een tijd van 40,59 seconden neer. Dit was genoeg voor de vierde plaats. Nooren stuurde de negenjarige Frans gefokte Grand Prix (v. Vagabond de la Pomme) met 41,09 seconden naar de vijfde tijd.
de 38,90 trok acht de schoon NPS Fellows zette hij In zadel vijf de seconden Chad winnende Uiteindelijk liggen en met zich liet achtjarige het tijd Klooney de aan de hielden. de combinaties, lei klok. langste waarvan barrage Voor Super er alle kwalificeerden het Nova) Brit op eind. van (v. balken
Lambrusco KWPN’er tweede
jong KWPN’er werd door de in tijd aan het bij negenjarige van werd hij voor WK kon Fellows. seconden. Lambrusco (v. dit zes- Springpaarden Garofalo deel Met Keunen. een zien Jonge Giampiero hengst paard Lanaken. en in Entertainer) de gereden liet resultaat snelle niet hij de tweede. de foutloze Ze namen Pieter Als barrage 39,81 zevenjarigen tippen aan Met
Lynch derde
liet de ook in en nam 40,28 I). paar in (v. Cascadello met lepels balken finishte Holsteiner Chicago Lynch in de seconden. Denis de in prijs ontvangst Het barrage liggen derde negenjarige alle de
de uitslag hier Bekijk
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.