Van der Vleuten en Nooren in top vijf 1.45m Kronenberg

Eline Korving
Maikel van der Vleuten Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Maikel van der Vleuten en Lisa Nooren vielen vanmorgen in de prijzen in het 1.45m in Kronenberg. Allebei de Nederlanders bleven foutloos in de barrage. Van der Vleuten zette met de achtjarige Holsteiner Branttastisch Hdh (v. Brantzau VDL) een tijd van 40,59 seconden neer. Dit was genoeg voor de vierde plaats. Nooren stuurde de negenjarige Frans gefokte Grand Prix (v. Vagabond de la Pomme) met 41,09 seconden naar de vijfde tijd.

