Van der Vleuten met Branttastisch HDH weer naar top 5-klassering in Opglabbeek

Eline Korving
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Van der Vleuten met Branttastisch HDH weer naar top 5-klassering in Opglabbeek featured image
Maikel van der Vleuten hier met Jesther Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Maikel van der Vleuten is met de negenjarige Branttastisch HDH (v. Brantzau) dit weekend goed op dreef in Opglabbeek. Op donderdag werden ze al vierde in het 1.45m direct op tijd, dat tevens een kwalificatie was voor de Grote Prijs. Gisterenavond werden ze opnieuw vierde in het 1.45m met barrage. Hiermee begint het paar zondag met goede papieren aan de Grote Prijs over 1.45m in Opglabbeek.


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