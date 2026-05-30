NK Dressuur: Van Dulst wint eerste onderdeel young riders overtuigend in sterke groep


Anniek van Dulst met My First Choice Dutopia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Anniek van Dulst gaf zojuist iedereen het nakijken in het eerste onderdeel van de young riders op het NK dressuur in Ermelo. In het zadel van de negenjarige KWPN’er My First Choice Dutopia (v. Blue Hors First Choice) behaalde ze de winnende score van 72,647%. Van Dulst werd met het fokproduct van I.P. van der Weegh-Steutel door drie van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Jeff Heijstek zette het paar met 70% op de vijfde plaats. De groep young riders is sterk dit jaar: zes combinaties gingen over de 70%, nog eens drie over de 69%.

