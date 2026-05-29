Van Silfhout blijft Rahmouni nipt voor in kleine finale ZZ-Zwaar

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Van Silfhout blijft Rahmouni nipt voor in kleine finale ZZ-Zwaar featured image
O'Toto van de Wimhof (v. Toto jr) met Diederik van Silfhout Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Eline Korving

Het was vanmiddag een spannende strijd in de kleine finale van het ZZ-Zwaar in Ermelo. De top drie kreeg allemaal een score in de 70% en zat heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk trok Diederik van Silfhout met de zevenjarige KWPN’er O’Toto van de Wimphof (v. Glock’s Toto Jr.) aan het langste eind. Het paar won met een score van 70,476%. Het fokproduct met C. Rienks-Kramer is nog niet zo lang actief in het ZZ-Zwaar. In maart maakte ze hun debuut in deze klasse en eind april reden ze in hun tweede wedstrijd naar 70,929%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant