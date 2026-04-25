Veiling Hagen: Escamillo-zoon met 39.000 euro veilingtopper

Eline Korving
Escamillo met Manuel Dominguez Bernal. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Gisterenavond was Estobar (v. Escamillo) het duurst veulen op de Elite Foal Tournament Auction die op Horses & Dreams in Hagen plaatsvond. Het hengstveulen werd verkocht voor 39.000 euro en blijft in Duitsland. Escamillo won als zesjarigen de zilveren medaille op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Een jaar later won hij de als zevenjarigen de bronzen medaille op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.

Mogelijk ook interessant