Verlooy houdt Jochems achter zich in 1.45m in Maastricht

Jos Verlooy troefde vanmiddag iedereen af met de twaalfjarige Frans gefokte Etundel de Marocy (v. Diamant de Semilly) in het 1.45m direct op tijd op Jumping Indoor Maastricht. De Belg reed de schimmel razendsnel rond en zijn tijd van 56,44 seconden was genoeg voor de zege. Eind juli vielen ze ook al in de prijzen in Lier en werden ze derde in het 1.40m direct op tijd.
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de Bekijk uitslag hier
Horses.nl Bron:
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