Von Eckermann maakt met King Edward rentree in 1.10m Kronenberg

Henrik von Eckermann met King Edward. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Henrik von Eckermann heeft, na een jaar afwezigheid, met King Edward (v. Edward) zijn comeback gemaakt in de sport. Gisteren kwamen ze aan de start in het 1.10m in Kronenberg. Het tweefasen-parcours legden ze foutloos af. Ook de twaalfjarige BWP’er Orelie (v. Emerald) verscheen na een half jaar pauze weer met Janika Sprunger in de ring en kwam zonder kleerscheuren door een tweefasen-parcours over 1.30m.

Mogelijk ook interessant