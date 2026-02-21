Werth en Special Blend vliegen niet voor niets naar Florida

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Werth en Special Blend vliegen niet voor niets naar Florida featured image
Isabell Werth, hier met Special Blend Foto: Horses&Dreams/Lafrentz
Isabell Werth en de elfjarige Special Blend (v. Sezuan) maakten de afgelopen dagen een succesvol uitstapje naar Florida. Op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington schreven zij zowel de Grand Prix (73,130%) als de Wereldbeker-kür op muziek (82,660%) op hun naam.


