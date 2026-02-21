deelnemen Special Blend DSP een Duitse ervaren apart. omloop minder met dressuur, (v. Werth Quantaz de plan. klasse van niettemin veranderde multikampioene van Wereldbeker aan Floridase de zou maar de de was Quaterback) Met aanvankelijk

Grand drie Top Prix

de Van Prix Tijssen Lienden Heeswijk-Dinther In de (79,250%). In in Brittany tweede plaats Grand maatschap wist zich de naar Goldstrike met Jewel’s werken de Woods-zoon eindigde kür de door de amazone donderdag in (71,196%). op op Grand tweede Canadese Loor de kür derde op M. gisteravond Mendoza plek met (v. Prix Esch uit gefokte Jaccardo van Desperado) de Fraser-Beaulieu door Bretton plaats de de gefokte Julio de te uit

afgetrapt IJzer

Prix niet en af. liet handen halthouden Bij doordat het vallen. trapte uit Blend de haar Het groeten verliep ander één Isabell en het naar uitstrekken er wel In helemaal wens, ijzer nog teugels Grand Special zich de ging een eerste mis. draf Werth

https://youtu.be/gi5mB04XLn4?si=mzpzwK6X9I2R8ZYk

de uitslag Grand hier Bekijk Prix de van

uitslag hier kür de de Bekijk van

Horses.nl Bron: