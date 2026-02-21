Werth en Special Blend vliegen niet voor niets naar Florida

Isabell Werth en de elfjarige Special Blend (v. Sezuan) maakten de afgelopen dagen een succesvol uitstapje naar Florida. Op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington schreven zij zowel de Grand Prix (73,130%) als de Wereldbeker-kür op muziek (82,660%) op hun naam.
deelnemen Special Blend DSP een Duitse ervaren apart. omloop minder met dressuur, (v. Werth Quantaz de plan. klasse van niettemin veranderde multikampioene van Wereldbeker aan Floridase de zou maar de de was Quaterback) Met aanvankelijk
Grand drie Top Prix
de Van Prix Tijssen Lienden Heeswijk-Dinther In de (79,250%). In in Brittany tweede plaats Grand maatschap wist zich de naar Goldstrike met Jewel’s werken de Woods-zoon eindigde kür de door de amazone donderdag in (71,196%). op op Grand tweede Canadese Loor de kür derde op M. gisteravond Mendoza plek met (v. Prix Esch uit gefokte Jaccardo van Desperado) de Fraser-Beaulieu door Bretton plaats de de gefokte Julio de te uit
Prix niet en af. liet handen halthouden Bij doordat het vallen. trapte uit Blend de haar Het groeten verliep ander één Isabell en het naar uitstrekken er wel In helemaal wens, ijzer nog teugels Grand Special zich de ging een eerste mis. draf Werth
https://youtu.be/gi5mB04XLn4?si=mzpzwK6X9I2R8ZYk
Horses.nl Bron:
