Werth en Tzarina ook in Intermédiaire I klasse apart in Hamburg

Isabell Werth schreef gisteren in Hamburg al de Prix St. Georges op haar naam met de elfjarige Deens gefokte Skovens Tzarina (v. Blue Hors Zack), vanmorgen voegde de Duitse multikampioene er ook nog de overwinning in de Intermédiaire I aan toe. Opnieuw had de voormalige Bundeschampion Boa Vista FRH (v. Bon Coeur) van Greta Heemsoth het nakijken. De derde plaats ging deze keer niet naar de NMK-merrie Kavira (v. Franklin), maar naar de Livaldon-zoon Livorno 64, gereden door Fanziska Haase.

