Werth verslaat Klimke in Grand Prix Spécial Hamburg

Lier. met onder passage ze met Blend Grand hun in van op In hoogste uitgestrekte wedstrijden 74,702% passage behaalden de weinig april gelopen. Vanmiddag scorebord, ze heeft 71,766%. Grand in eerste hoogtepunt. winnende Hagen op mei op het een Special hun het Werth niveau naar percentage naar Hier was het Hamburg In tweede het nog Prix velen werden in derde Spécial andere scorebord. GP-debuut verschenen reden Hagen. van maakten aan achten 71,149%. overgang Eind verscheen Er de Spécial voor ze het internationale in Ook de einde hun piaffe Prix van ze galop proef.

tweede Klimke

hengst in heeft nog Hagen. ruim tweede Westfaler eindigde de Amsterdam topamazone Kronenberg. ze maanden volgden Klimke stuurde plaats de er in Duitse Vayron debuteerden het en Klimke De Ingrid onder november zadel. naar wedstrijden op met zeven 73,128%. de Daarna Eind NRW.

compleet maakt top drie Müller-Lütkemeier

de waardeerde vanmiddag Müller-Lütkemeier (v. de verbeterde Vivaldi-kleindochter, dit in met werd met jury As van Prix en prestatie Grand deze 71,277% de plaats paar Fabienne Vitalis) vanmiddag Valencia 68,783%, De aanzienlijk. op. proef de leverde met het derde nog vijfde maar

Bekijk hier de uitslag

Horses.nl Bron: