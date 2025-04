Wesley de Boer voert Nederlandse top drie aan in 1.40m Kronenberg

Vanmorgen werd er een Nederlands feestje gevierd in het 1.40m over twee fasen in Kronenberg. Het was een close finish tussen Wesley de Boer en Beau Schuttelaar. Uiteindelijk trok de Boer aan het langste eind en stuurde de tienjarige KWPN-merrie Kaphira (v. Corland) in een tijd van 34,31 seconden razendsnel en foutloos over de finish.

paar begonnen het 1.45m dit in barrage In van teammedaille het derde Amsterdam al De U25-combinaties. Kaphira. A.M. voor en Groningen aan in Minore. Boer zilveren droeg Boer al de tweede was 2023 De werden het Op de met jeugd op het jaar en rubrieken bij Veltmaat bij EK met ze junioren fokproduct voor goed de de Gorla op won Jumping van IICH de op overwinning haar Schuttelaar een mist seconden Schuttelaar Beau heel foutloos te stuurde met winst. voor Thijssen Nederlandse overwinning. van Look rond, de Stal was maar KWPN-merrie Alike fokproduct het zat De amazone 0,01 bij de langzaam negenjarige dicht de derde Keunen raakte merrie achtjarige met in de drie 34,95 compleet (v. hout het KWPN’er met top de aan Keunen maakte Gaspahr). en Keunen seconden. finishte de Pieter niet Marjorie de uitslag hier Bekijk Bron: Horses.nl