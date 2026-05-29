Willem Greve en Hilde Veenstra in de prijzen in 1.40m Kessel

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Willem Greve en Hilde Veenstra in de prijzen in 1.40m Kessel featured image
Hilde Veenstra hier met L-Dora van de Zietfort. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Eline Korving

Willem Greve en Hilde Veenstra waren vanmorgen succesvol in de 1.40m-rubrieken in Kessel. Greve stuurde de achtjarige bij Zangersheide geregistreerde Barones de Jolie Z (v. Bamako de Muze) naar de derde plaats CSI3* 1.40m direct op tijd en Veenstra bemachtigde met de elfjarige KWPN’er Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek) de tweede plaats in de CSI1* 1.40m direct op tijd.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant