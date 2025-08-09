Willem Greve met Pretty Woman van’t Paradijs tweede in 1.50m Dublin

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Willem Greve met Pretty Woman van 't Paradijs Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Willem Greve kwam met Pretty Woman van’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) dit weekend in Dublin weer voor het eerst aan de start na het EK in La Coruña en dat deden ze vanmiddag niet onverdienstelijk. In de barrage van het 1.50m bleven ze foutloos en werden ze tweede met een tijd van 37,08 seconden.

