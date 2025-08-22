Willem Greve verslaat zichzelf in sterk bezet 1.45m in Valkenswaard

Eline Korving
Willem Greve verslaat zichzelf in sterk bezet 1.45m in Valkenswaard featured image
Willem Greve hier met Pretty Woman van ‘t Paradijs. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Willem Greve ging vanmorgen lange tijd aan de leiding in het 1.45m direct op tijd in Valkenswaard. Als enige was Greve onder de 54 seconden gedoken door met de tienjarige merrie Candy Luck Z (v. Comme il faut) na een foutloze rit de klok stil te zetten op 53,44. Eén combinatie slechts wist dit resultaat te verbeteren en dat was Willem Greve zelf, met zijn tweede paard Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve).

