Willem Greve verslaat zichzelf in sterk bezet 1.45m in Valkenswaard

Willem Greve ging vanmorgen lange tijd aan de leiding in het 1.45m direct op tijd in Valkenswaard. Als enige was Greve onder de 54 seconden gedoken door met de tienjarige merrie Candy Luck Z (v. Comme il faut) na een foutloze rit de klok stil te zetten op 53,44. Eén combinatie slechts wist dit resultaat te verbeteren en dat was Willem Greve zelf, met zijn tweede paard Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve).
van als 93 En plaats. nog combinaties Greve de (0/53,17). deze sterk rubriek startlijst eerste topmerrie van eindigde uit eind tijd de fractie op de Mariposa Flora af weer een seconde Candy de het zowel kleinzoon Z van de de bestaande tweede zo van een haalde De van bezette, Luck aan Willem in
ruiter Gaudiano Snelle
0/54,38 Rouet, resultaat. Obolensky bekend van kwam en (Cornet zeer Boy) derde. Italiaan Tinka’s moeder staat daarmee Met Greve’s snelle uit Gaudiano buurt Baloubet Gaudiano schimmel in in elfjarige x Esteban niet als du maar ruiter, deze ook finishte werd Emanuele de van de Hus gefokt de de een
Duitsers Ervaren
Z) Holsteiner Hans-Dieter beslag op de Duitser, stuurde vijfde met de x 0/54,42. L andere Cous achtjarige Philipp plaats legde naar Dreher, (v. (0/54,53). Cachas) Westfaler 13-jarige Weishaupt (Congress de Asca Een Callao ervaren Cous
hier uitslag de Bekijk
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.