William Fox-Pitt stopt met top-eventing: ‘Ik ben nog heel’

Top-eventingruiter William Fox-Pitt heeft zondag na de Badminton Horse Trials aangekondigd dat dit zijn laatste wedstrijd was. De Brit had al eerder laten doorschemeren dat hij waarschijnlijk voor het laatst in Badminton zou zijn, maar dat hij ook geen gooi meer naar 'Parijs' zou doen, was nog niet bekend. Zijn laatste wedstrijd was geen droomfinale, maar daar kon de meervoudig Olympiër wel mee leven: "Het was niet mijn dag vandaag, maar dat is wel eens vaker gebeurd en morgen ziet alles er weer anders uit. Dit was het. Ik ben 55 en ik heb een geweldige tijd gehad. Ik ben nog heel en daar heb ik ook geluk mee gehad."

Fox-Pitt zal nog wel af en toe een paard uit de startbox rijden, want hij is nog wel van plan om jonge eventingpaarden te blijven opleiden. Maar de grote wedstrijden houdt hij voor gezien. Zijn merrie Grafenacht kwam vrijwel foutloos door de moeilijke cross zaterdag in Badminton, maar liet in het tweede gedeelte van het springparcours zes balken vallen. Daardoor tuimelde Fox-Pitt van de tweede naar de dertiende plek. De twaalfjarige merrie blijft wel in de sport. “Dit is niet haar laatste Badminton. Ze krijgt een andere, jongere, ruiter en hopelijk springt ze volgend jaar beter” aldus Fox-Pitt. “Het was jammer dat we vandaag nog moesten springen, ze heeft het gisteren uitstekend gedaan.”

Carrière

Over zijn afscheid is de Brit nuchter: “Ik heb geluk met zoveel supporters en het was een mooi afscheid. Geen tranen ofzo, daar ben ik heel zakelijk in. Dit is de juiste beslissing.” Fox-Pitt reed Badminton dit jaar voor de 26e keer. Hij won de wedstrijd in 2004 en 2015. Hij is bovendien recordhouder voor wat betreft winst in een vijfster, hij won maar liefst 14 keer, waarvan zes keer in Burghley. Daarnaast was hij zes keer deel van een EK gouden team, en won hij teamgoud op het WK van 2010. Fox-Pitt is vijf keer naar de Olympische Spelen geweest.

