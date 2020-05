Wim van der Linde: ‘Het kan nog steeds niet uit’

Texel-veulens zijn hot. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Hoe kan het dat het Wim van der Linde en zijn familie lukt om de veulens bijna allemaal voor mooie prijzen te verkopen terwijl veel andere fokkers zich tevreden moeten stellen met prijzen onder de 5.000 euro? De fokker op Texel vertelt over de bedrijfsvoering van zijn stoeterij.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: kan paarden fokken winstgevend zijn? Je zou denken van wel, met de prijzen die Wim van der Linde opstrijkt voor zijn veulens. Maar de fokker zegt: “Als je alle kosten en baten bij elkaar optelt, kan het gewoon niet uit. Als je alles van begin tot eind meeneemt moet er gewoon geld bij. Natuurlijk hadden we dit jaar een goed jaar, maar we hebben ook slechte jaren gehad.”

“In mijn optiek is het eigenlijk onmogelijk om écht goed geld te verdienen met uitsluitend paarden. Daarvoor is de paardenhandel te onzeker en zijn de risico’s te groot. Je moet er iets naast hebben, iets waarop je terug kunt vallen, waarmee je missers op kunt vangen. Voor ons is dat het toerisme: de verhuur van bungalows en fietsen. In een jaar zoals dit kan het wel uit met de paarden, maar dat is ook omdat we de kosten hier laag proberen te houden.”

Liefhebberij

De Texelaar benadrukt dat liefhebberij de belangrijkste drijfveer is: “Nu lijkt het net alsof ik bij de mooie prijzen van de afgelopen jaren nog zeur, maar ik kijk er nu even puur bedrijfsmatig naar. Zoals iedereen die fulltime in de paarden zit, is het voor het grootste deel liefhebberij. Passie. Ik beleef er natuurlijk ontzettend veel plezier aan. Ik denk dat je de paarden toch wel het beste kunt omschrijven als een verslaving. Voor mij en mijn gezin een verslaving waarbij we proberen om die zo weinig mogelijk geld te laten kosten.” In deze bedrijfsreportage laat Van der Linde aan de hand van vier kernpunten zien hoe hij zijn bedrijf runt.

Moedig zijn

Eén van de belangrijkste succesfactoren voor de fokkerij van Van der Linde is dat hij precies lijkt te weten wat de markt wil. Als hij daarachter denkt te zijn, gaat hij niet voor half werk. “Maar dat is niet altijd zo geweest hoor”, zegt Van der Linde. “Aan het begin deed ik ook maar wat.” “Wel vind ik dat als je ergens in gelooft je ook écht een gok moet durven te wagen. Ik was er wel snel bij toen ik zag dat Jazz, Krack en Ferro toch wel een boel bovengemiddelde paarden leverden. Er zijn jaren geweest dat ik alle merries met die drie hengsten dekte. Het afgelopen jaar zijn hier negen veulens van Glock’s Toto jr. geboren. Ik zeg niet dat dat topfokkerij is, maar Toto lijkt goed te passen bij de merries hier en de Toto-veulens zijn goed verkocht. Dan ga ik niet verder experimenteren, maar dek ik terug. Verder kies ik eigenlijk altijd voor KWPN-goedgekeurde hengsten. Dat is vanwege de hoge eisen die het KWPN stelt aan gezondheid en ook heb ik last van trouw zijn.”

Beweging

“Met alleen een veulen duur verkopen ben je er natuurlijk niet. Ik durf te stellen dat de veulens die we hier fokken, bij een goede opfok, bijna allemaal uitgroeien tot fijne rijpaarden die minstens de Z2 halen. Dat is belangrijk. Dat zorgt er voor dat mensen terugkomen.”

Alleen beste goed genoeg

Op de vraag welke eisen Van der Linde stelt aan zijn fokmerries is zijn antwoord simpel. “Ik ben overal streng op en doe overal aan mee. Ik vind predicaten belangrijk, ik vind sport belangrijk, ik vind gezondheid belangrijk. Alles. Er zijn veel fokkers die zeuren over bepaalde zaken. Dat predicaten niet belangrijk zouden zijn. Of fokkers die het niet zo hebben op de OC-fokwaarde. Ik ben nergens tegen. Het allerbelangrijkste bij een dressuurveulen blijft toch de beweging. Als je een veulen hebt dat niet beweegt, krijg je nooit een topprijs.”

Sport en predicaten

Bijna alle fokmerries bij Van der Linde hebben ofwel predicaten of hebben in de sport gelopen (vaak onder dochter Eva). Het liefst een combinatie van die twee. “En ik ben ook niet bang om merries die niet aan mijn eisen te voldoen te verkopen. Dat heb ik geleerd van mijn broer, aan hem moet ik verantwoording afleggen over mijn paardenhobby. Die mag niet te veel kosten en als dat het geval is, ga je vanzelf streng selecteren.” Ook is Van der Linde qua kopers aan huis selectief. “Ik heb wel eens een paard niet verkocht aan iemand omdat ik de combinatie niet passend vond. Alleen als je paarden op de juiste plek terecht komen, gaan ze het ook daadwerkelijk doen.”

De juiste mensen

Wim van der Linde stelt dat de stoeterij niet zou kunnen bestaan zonder de juiste mensen op het bedrijf. Voor hem is dat met name zijn familie. “Het is een samenspel. Neem nou bijvoorbeeld Eva. Als zij weg zou vallen, zouden de merries geen sportprestaties achter hun naam krijgen. En vaker ben ik op het juiste moment bij de juiste mensen geweest en omgekeerd. Als je succesvol wilt zijn als ondernemer is het belangrijk dat je overal voor openstaat en van iedereen wat oppikt. Overal valt wat te leren als je je ogen er niet voor sluit.”

Hard werken

Tenslotte is er nog het doorzettingsvermogen van Wim van der Linde. “Dit succes is er niet in een dag gekomen. Ik ben in 1984 begonnen met de merrie Corieta. Ik heb ook vaak fouten gemaakt, maar ben daar wel van blijven leren en heb dat ook aan mezelf durven toegeven. Ik heb weleens een heel stel merries weggedaan omdat ze niet goed genoeg waren.”

Sterker nog, het had niet veel gescheeld of de Van der Linde was helemaal met de fokkerij gestopt in 2006. “In dat jaar kwam een medewerker van de Rabobank langs om te vertellen dat we toch maar beter konden stoppen met de paarden. Het was te verliesgevend. Ook mijn broer vond het mooi geweest. De klapper met Wonderlady Texel, die voor 155.000 euro werd verkocht op de Performance Plus-veiling, kwam toen als geroepen. Daarmee kon het allemaal een beetje recht worden getrokken. Vervolgens zijn we nog selectiever geworden in de fokkerij. We zagen in dat het kon, maar alleen met het beste materiaal.”

