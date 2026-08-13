WK Aken 2026: Alice Layher met 8,788 aan kop in verplichte test dames, Van Schaik 19e

Eline Korving
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WK Aken 2026: Alice Layher met 8,788 aan kop in verplichte test dames, Van Schaik 19e featured image
Elle van Dijk met Da Vinci (v. De Niro) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Vanmorgen kwamen de voltigeurs in de baan op het WK in Aken en stond de verplichte test voor dames op het programma. Duitsland bleek hierin oppermachtig, want Alice Layher en Kathrin Meyer namen de eerste en tweede plaats in. Renske van Schaik was de beste Nederlandse en werd 19e.

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