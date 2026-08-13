WK Aken 2026: Jabet met 8,698 bovenaan in verplichte test heren, Dos Santos tweede met 8,528

Sam Dos Santos zette vanmiddag een fantastische prestatie neer in de verplichte test voor heren op het WK in Aken. Met de 14-jarige KWPN’er Hero (v. Aron HBC) bemachtigde hij de tweede plaats. Zijn paard werd beoordeeld met een 7,091 en een 7,694. De uitvoering van de oefeningen varieerden van een 8,613 tot een 9,1. De totaalscore kwam uit op 8,528. Eind april werd Dos Santos nog Nederlands kampioen bij de senioren.
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Lehnen derde met 8,375
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13e Bierling
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uitslag Bekijk hier de
Bron: Horses.nl
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