WK Lanaken: Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi wint met Argentina de Kreisker Z tweede kwalificatie zevenjarigen

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
De prijzentafel in Lanaken. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Eline Korving

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken worden vandaag de tweede kwalificaties voor de vijf-, zes- en zevenjarigen verreden. Bij de zevenjarigen was de bij Zangersheide geregistreerde Argentina de Kreisker Z (v. Aganix du Seigneur) met Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi de snelste. Het paar bleef foutloos in het 1.40m-parcours direct op tijd en zette met 64,64 seconden de winnende tijd op de klok. In de eerste kwalificatie kreeg het paar gisteren een balk.

