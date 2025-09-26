WK Lanaken: Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi wint met Argentina de Kreisker Z tweede kwalificatie zevenjarigen

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken worden vandaag de tweede kwalificaties voor de vijf-, zes- en zevenjarigen verreden. Bij de zevenjarigen was de bij Zangersheide geregistreerde Argentina de Kreisker Z (v. Aganix du Seigneur) met Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi de snelste. Het paar bleef foutloos in het 1.40m-parcours direct op tijd en zette met 64,64 seconden de winnende tijd op de klok. In de eerste kwalificatie kreeg het paar gisteren een balk.
Top vijf
de Bekijk uitslag hier
Bron: Horses.nl
