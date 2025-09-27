WK Lanaken: Ipsthar-dochter Ovinia met Bas Moerings derde in troostfinale zesjarigen

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
WK Lanaken: Ipsthar-dochter Ovinia met Bas Moerings derde in troostfinale zesjarigen featured image
Bas Moerings, hier met IpstharFoto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Bas Moerings zette vanmiddag met zijn eigen fokproduct Ovinia (v. Ipsthar) een goede prestatie neer in de troostfinale voor zesjarigen op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. Het paar liet alle balken in de lepels liggen in het 1.35m-parcours direct op tijd en zette met 55,85 seconden de derde tijd op de klok. Moerings heeft de donkerbruine merrie dit jaar ook al internationaal in de sport uitgebracht. In juli reed hij haar in de jonge paarden-rubrieken in Zuidwolde.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like