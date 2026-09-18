WK Lanaken: KWPN’er Ocean aan kop, Tattoo TN tweede en Irisch Mist Z derde in tweede kwalificatie zevenjarigen

De KWPN’er Ocean (v. Zambesi TN) was samen met David Simpson de allersnelste en pakte vanmiddag de overwinning in de tweede kwalificatie voor zevenjarigen op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. De Ier bleef in het 1.40m direct op tijd met de door de gebroeders Bos gefokte hengst foutloos en noteerde de winnende tijd van 68,17 seconden. Willem Greve zette met Tattoo TN (v. Parfait van het Schaeck) ook een topprestatie neer en werd op 0,62 seconden afstand tweede. De Nederlands kampioen Irisch Mist Z (v. Highlander vd Kalevallei) werd gereden door Hendrik-Jan Schuttert. De Nederlandse springruiter raakte het hout niet aan met de bruine ruin en finishte in 69,33 seconden. Hiermee werden ze derde.
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Top drie
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