WK Lanaken: Zestien keer Nederlands succes in tweede kwalificatie vijfjarigen

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken stond vandaag het tweede onderdeel voor de vijfjarigen op het programma. Er kwamen 209 paren aan de start van het 1.20m-parcours, waarbij niet de tijd, maar het aantal strafpunten bepalend was. De toegestane tijd was 73 seconden en 76 combinaties lukte het om foutloos te blijven. Onder hen zestien combinaties met een Nederlands tintje: met een Nederlandse ruiter of amazone, een KWPN-gefokt paard en/of van Nederlandse fokkers.
Bonenkamp) fokker van de (KWPN, met Greve Welsum Eldorado – van Willem Zeshoek, Rimoser v. Meulink
Rhea-Duela De El met v. Z, Hutchins 111 (KWPN, Barone (GBR) – Radstake) fokker Joshua
Thefenne (KWPN, v. met – Rhodondence fokker Stal (FRA) Falkena-Olff) Z, Maxime Caribis
de v. fokker: Testers met (KWPN, – I’m Muze, Stijn Retweet Special G.J.A. Moerings)
van Wright Conan Ranfinity (IRL) v. Mheen) – fokker (KWPN, W. met Heartbreaker, de
met – v. Wiefferink H.J.Visscher) Jukebox, fokker Rooija Jessie (KWPN,
Wolthaar) (IRL) – (KWPN, Romai Groote H.B.M. met Defender Alisha v. Vard Z, VDS fokker
Doron Conthargos, & Rocco Suzanne fokker Kuipers (KWPN, Besseling) v. – Daan met Q
PG Kopecky P. Defender Z, Peter Geerink) – v. D Red (SVK) Oe Met met R (KWPN, VDS fokker
Lindner Pascal S. (KWPN Zandvoort fokker Beek) Zirocco (GER) van Blue der met – v. VDL,
– met (KWPN, Fan Zandvliet Dijkmaniastate Raket Dijkman) v. D.B. fokker Luciano Emerald,
HS der Fagan Studuch fokker Reaction Chloe Willie van’t met Wijnen/Sjaak (IRL) van Blue, – W Lei) Chacco (KWPN, v.
Grandorado Berber – D.B. Dijkman Razor met fan Dijkman) Dijkmaniastate (KWPN, fokker TN, v.
VK met – Zoï Snels v. Conthargos) (OS, Conthario
de Unica v. (Zang, LVP met Max van Z Poll – Untouchable)
Dourkhan met Hazeleger den Teus Dourkhan Girl – (Zang, Brink) Hero v. Stephan Z, van Z
de Bekijk uitslag hier
Bron: Horses.nl
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