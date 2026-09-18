WK Lanaken: Zestien keer Nederlands succes in tweede kwalificatie vijfjarigen

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
WK Lanaken: Zestien keer Nederlands succes in tweede kwalificatie vijfjarigen featured image
Lanaken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken stond vandaag het tweede onderdeel voor de vijfjarigen op het programma. Er kwamen 209 paren aan de start van het 1.20m-parcours, waarbij niet de tijd, maar het aantal strafpunten bepalend was. De toegestane tijd was 73 seconden en 76 combinaties lukte het om foutloos te blijven. Onder hen zestien combinaties met een Nederlands tintje: met een Nederlandse ruiter of amazone, een KWPN-gefokt paard en/of van Nederlandse fokkers.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant