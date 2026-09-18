WK Lanaken: Zestien keer Nederlands succes in tweede kwalificatie vijfjarigen

Bonenkamp) fokker van de (KWPN, met Greve Welsum Eldorado – van Willem Zeshoek, Rimoser v. Meulink

Rhea-Duela De El met v. Z, Hutchins 111 (KWPN, Barone (GBR) – Radstake) fokker Joshua

Thefenne (KWPN, v. met – Rhodondence fokker Stal (FRA) Falkena-Olff) Z, Maxime Caribis

de v. fokker: Testers met (KWPN, – I’m Muze, Stijn Retweet Special G.J.A. Moerings)

van Wright Conan Ranfinity (IRL) v. Mheen) – fokker (KWPN, W. met Heartbreaker, de

met – v. Wiefferink H.J.Visscher) Jukebox, fokker Rooija Jessie (KWPN,

Wolthaar) (IRL) – (KWPN, Romai Groote H.B.M. met Defender Alisha v. Vard Z, VDS fokker

Doron Conthargos, & Rocco Suzanne fokker Kuipers (KWPN, Besseling) v. – Daan met Q

PG Kopecky P. Defender Z, Peter Geerink) – v. D Red (SVK) Oe Met met R (KWPN, VDS fokker

Lindner Pascal S. (KWPN Zandvoort fokker Beek) Zirocco (GER) van Blue der met – v. VDL,

– met (KWPN, Fan Zandvliet Dijkmaniastate Raket Dijkman) v. D.B. fokker Luciano Emerald,

HS der Fagan Studuch fokker Reaction Chloe Willie van’t met Wijnen/Sjaak (IRL) van Blue, – W Lei) Chacco (KWPN, v.

Grandorado Berber – D.B. Dijkman Razor met fan Dijkman) Dijkmaniastate (KWPN, fokker TN, v.

VK met – Zoï Snels v. Conthargos) (OS, Conthario

de Unica v. (Zang, LVP met Max van Z Poll – Untouchable)

Dourkhan met Hazeleger den Teus Dourkhan Girl – (Zang, Brink) Hero v. Stephan Z, van Z

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Bron: Horses.nl