WK Verden 2026: La Jolie SW OLD onder Carina Scholz oppermachtig in kleine finale zevenjarigen

Eline Korving
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WK Verden 2026: La Jolie SW OLD onder Carina Scholz oppermachtig in kleine finale zevenjarigen featured image
Carina Scholz met La Jolie SW OLD (v. Escamillo) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Carina Scholz stuurde La Jolie SW OLD (v. Escamillo) vanmiddag met overmacht naar de overwinning in de kleine finale voor zevenjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. De totaalscore kwam uit op 76,411% en hiermee stonden ze meer dan 1,5 procent los van de nummer twee. La Jolie SW OLD liet zien over drie hele goede gangen te beschikken. Het paar toonde een fantastisch uitgevoerde proef met veel harmonie. Het enige commentaar van de jury was dat de wissels nog wat groen waren en in een wissel ontstond een klein foutje.

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