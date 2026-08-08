WK Verden 2026: La Jolie SW OLD onder Carina Scholz oppermachtig in kleine finale zevenjarigen

Carina Scholz stuurde La Jolie SW OLD (v. Escamillo) vanmiddag met overmacht naar de overwinning in de kleine finale voor zevenjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. De totaalscore kwam uit op 76,411% en hiermee stonden ze meer dan 1,5 procent los van de nummer twee. La Jolie SW OLD liet zien over drie hele goede gangen te beschikken. Het paar toonde een fantastisch uitgevoerde proef met veel harmonie. Het enige commentaar van de jury was dat de wissels nog wat groen waren en in een wissel ontstond een klein foutje.
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FRH Felice derde Greta met Heemsoth
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tien top Van en Horst in Brouwer der
Horst de en Dominique aan Cottinglee der top Van Brouwer en 71,838%. in Kirsten Glock’s met tien. van de de v/d Voor der Donnerhall) Brouwer Ozstralis (v. Wolfshoeve Sir reed naar KWPN’er eindigde scoorde 72,284%. (v. Romanov) kwam Horst start Nederland Tsar
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Bron: Horses.nl
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