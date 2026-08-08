WK Verden 2026: La Jolie SW OLD onder Carina Scholz oppermachtig in kleine finale zevenjarigen

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FRH Felice derde Greta met Heemsoth

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tien top Van en Horst in Brouwer der

Horst de en Dominique aan Cottinglee der top Van Brouwer en 71,838%. in Kirsten Glock’s met tien. van de de v/d Voor der Donnerhall) Brouwer Ozstralis (v. Wolfshoeve Sir reed naar KWPN’er eindigde scoorde 72,284%. (v. Romanov) kwam Horst start Nederland Tsar

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Bron: Horses.nl