Wout Jan van der Schans: ‘Derby winnen geeft extra voldoening’

Derby zesde mooi”, Wout-Jan van der der dolblije iedere een de Van won vanavond keer is ”Dit nooit. voor verveelt Eindhoven. aldus Schans Dit Schans. weer van de keer

het winnen. omdat heb bijzonder, ik zou verschillende al dat voor mooi ”Ik In lang eerst won steeds met was Nu kon gebeuren. verwacht paard mee motivatie. ook Het met dit Dit Het is ook ik mee. 1988 had gewonnen. paarden Valeur we publiek zo extra leefde met Dit kunnen dat D. ik het dat hem doen.” wist ik gaf niet heel

handicap Extra

uitstekend, binnen verstreken goed te lukte toen der een waren seconden de ik Dit seconden was handicap begon ik maken. aan aan moest parcours. van moest tien tijd.” nog de zes ik Er nog Ik want ”Dat schuld. Schans beginnen toegestane startte laat. onderweg Die proef. was zes het mijn Wout-Jan en met al seconden

Plezier

hoorde voor ik Derby Toen met de hij daar springen te weken dat om mocht derbypaard hem ik Eindhoven Wout-Jan ervaring mocht plezier Moment weken rijden ik geleden niet hij twee The altijd walletjes ”Zes of laten en van wist besloten gewone Hij in.” de veel parcoursen. organisatie heb duidelijk ik Ik met had heeft de For thuis had. gaan. in heb als wat geleden zeker al er rijden. een

handig scherp en Snel,

For weer kanshebbers als en hij scherp een ik een wal is springt Ik tempo, in op fout Op zou de ook wel voorzichtig plank groter horen. het te ”Ik riskante goed. ook mee. mee.” Dit is Ik The wist de echt de For zou een dan derby bij The laatst dus bij handig. heel ik blijven, principe druk. Hij dat hij en geweldig is de hoog de hindernissen had kans snel nul dus allemaal na de Moment met dacht helpt paard, bij gewone Moment gaf extra hindernissen. hielp wel behoorlijk winnen. Dit deze spanning

Extra voldoening

er te voelt in een hoop van Grote Als altijd een Grote voldoening.” foutloos. een geeft Derby je als dit door ”Bij voor rijden, laatste je een winnen je Derby een anders een Prijs. extra der nullers. heb zijn wint, een Het dan Schans Bij win barrage zege meestal Van maar hem een heel starter weinig Prijs dan dan

Bron: Horses.nl