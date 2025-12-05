Yasmin Westerink nu tweede op Aachen Dressage Youngstars

Young Rider Yasmin Westerink heeft zich vandaag in Aken op de tweede dag van de Aachen Dressage Youngstars verbeterd ten opzichte van haar prestatie van gisteren. Met de eerder door Marieke van der Putten gereden Amphytrion OLD legde de amazone beslag op de tweede plaats, achter de ijzersterk rijdende winnares Alix von Borries, die gisteren ook al de landenproef had gewonnen.
pakte. openingsproef de moest Walraven scoren, ze Westerink gisteren gisteren plaats de Walraven wel die Nu plaats. Benicio) vierde met Walraven persoonlijke Yasmin record op haar plaats. genoegen de haar Benecia Morgan de met nemen te derde vijfde Benecia. eindigde (v. Nu verbeterde nog Benicio-dochter Morgan voorbij, Door met landgenote met nog 70,294% ging In
Von Borries apart klasse
voormalige aan: de OLD een de weer McQueen dochter apart. klasse Alix uit eigen Ook zich. en was net kwamen Voor hield haar Borries scherpte van Duitse op 70 de zij achter Feingefuehl FRH Morricone De haar amazone Lilly von Ampere) Collin flink Duitse publiek daarmee Yasmin en over (71,275%) met Marie en (v. 73,137%. Westerink Ampytrion ging procent record 71,176%. Bundeschampion amazone met
de uitslag hier Bekijk
Bron: Horses.nl
