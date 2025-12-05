Yasmin Westerink nu tweede op Aachen Dressage Youngstars

Yasmin Westerink met Amphitryon. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Young Rider Yasmin Westerink heeft zich vandaag in Aken op de tweede dag van de Aachen Dressage Youngstars verbeterd ten opzichte van haar prestatie van gisteren. Met de eerder door Marieke van der Putten gereden Amphytrion OLD legde de amazone beslag op de tweede plaats, achter de ijzersterk rijdende winnares Alix von Borries, die gisteren ook al de landenproef had gewonnen.

