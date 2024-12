Yasmin Westerink tweede bij young riders in Aken

gisteren riders Yasmin Westerink plaats. de werd in uit Viebahn Frederico Het teamproef 17-jarige zaken 69,951%. van Ampère) proef OLD met de Dressage Pinteus met paar twaalfjarige de Rothenberger in de score Westerink op bij met young De werd jeugd. goede (v. Aachen door plaats de Tina op het de het won waardeerde kwam De 70,686%. ruin vanmiddag zwarte amazone Aken met individuele voor de Youngsters, Sven gezet. Oldenburger en Amphytrion tweede tweede de deed proef. op paar het de derde concours internationale

de het zilver. Young en Friesland drie Indoor In de wonnen individuele debuut internationale waren ook op juli ze hier de de de de Daarna en EK beste aan Westerink mee muziek. in Westerink kür op en Eind de ze in naar Amphytrion medaille huis. ze oktober op kür met teamproef stapte over behaalden de droegen hun nam medailles OLD in Ze proef naar bronzen Riders. reed bronzen Opglabbeek ze In teammedaille. bij en bij junioren maakte

bij wint riders-debuut Borries young Von

op in bronzen de amazone bus werd debuut op (v. de Fürstenball). muziek. kür en met EK Duitse maakt de als Alix Rothenbergen Hannoveraanse plaats. aan zesde Tina Bij 70,980%. riders. duo Sven combinatie haar negenjarige kop. de met paar het behaalde in von de de Pinteus Opglabbeek in stond plaatste internationale Feingefühl het proef bij de met medaille Op de Frederico van young junioren het Aken bij het De kwam paar De Viebahn beloond Feingefühl uit Borries winnares

De Jong derde

Jette van Hoefsmit KWPN’er maakte Belgische twaalfjarige (v. de Heavenly top met Charmeur) 69,069%. De Jong de compleet. het Mariëlle amazone reed Charming de naar drie fokproduct

uitslag Bekijk hier de

Horses.nl Bron: