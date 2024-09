Young Riders winnen troostfinale Nations Cup in Lier

de Young fouten troostfinale Nations waarin Cup’, het De plek maar Nederlandse toe. gemaakt, de achter Vincent ‘Challenge Zweden finale en van de vanmiddag zich. Riders In trokken winst zich zware wel geen hield naar morgen, Cup Voorn van werden in de wisten veel te bemachtigen Denemarken team in

Faltic juli. leggen. Nederlandse slechts combinatie door Riders weer internationale om Lier In de erin helemaal KWPN’er slaagde de eind één met strafpunten Kjaer eerste Young in Deense 14-jarige Fleur het was was team amazone de Cecilie de na voor VDL) Kronenberg tijdfout incasseren. het Baltic (v. de Holleman topper af zonder parcours wedstrijd te te EK voor het Alleen

kluif Behoorlijke

van de finish. Karin, ging het parcours dat met en eveneens kluif Jong afstammeling Nederland aan de Zijn Boer namens start. VDL, Henk Wesley van Linders was behoorlijke merrie was. Baltic kwam Gelijk twee duidelijk Marco hindernisfouten negenjarige van een als een de eerste

Tijdfouten

alle strafpunten. achtjarige Boerekamp met Vervolgens Oranje de als de For Holleman starter van maakte (v. rollende drie de Fleur BWP’er laatste Poleasure) Zuuthoeve). Tangelo uitstekend schade maakten reed (v. Gezien Middelstede voor KWPN’er en tot succes een Elrite vier compleet resultaat. vd te Fiechter Quebec Iceman tijdfouten. één beperken de balken Fiechter Logan Finn elfjarige door het

strafpunten acht van Totaal

12 troostfinale strafpunten. van de Zweden met en won een Nederland met derde tweede met Denemarken totaal werd 8 strafpunten, 13

uitslag Bekijk hier de

Horses.nl Bron: