Zweeds kampioenschap zevenjarige springpaarden voor Oman vd Watermolen

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Zweeds kampioenschap zevenjarige springpaarden voor Oman vd Watermolen featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Oman vd Watermolen is vanmorgen in Flyinge uitgeroepen tot kampioen van Zweden bij de zevenjarige springpaarden. Het fokproduct van Jan Greve was met 11 jaargenoten doorgedrongen tot de finale en was in de barrage onder het zadel van Beata Hermelin de snelste van zes combinaties.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant