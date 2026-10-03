Zweeds kampioenschap zevenjarige springpaarden voor Oman vd Watermolen

Oman vd Watermolen is vanmorgen in Flyinge uitgeroepen tot kampioen van Zweden bij de zevenjarige springpaarden. Het fokproduct van Jan Greve was met 11 jaargenoten doorgedrongen tot de finale en was in de barrage onder het zadel van Beata Hermelin de snelste van zes combinaties.
1.60 Watermolen fokte behulp Jan van Amerkaan destijds een Holinda. was Todd m-springpaard Voltaire) Greve (v. Oman vd derde VDL Carambole-dochter van Minikus. met Haar Olinda moeder de en Kallmar de
Gedurfde korte draai
hun Oman basis barrage eersten de vd naar de Met korte als de In gedurfde zij van de Old een voor moesten Beata Watermoln en draai dubbelsprong Flyinge legden binnenrijden. overwinning. Ridingschool Hermelin
Aries TT
Roberto en Lewine) Emma (v. de Emanuelsson HE tweede, Sono TT hoogst op Arezzo Zweeds (v. het plaats met eindigden Aries paard. Mojito VDL) Cristofoletti gefokte was geplaatste derde als
hier uitslag Bekijk de
Horses.nl Bron:
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