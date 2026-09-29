Als de trainer gewond raakt door trainingspaard, kan hij zelf degene zijn die zijn schade moet dragen

Paarden zijn prachtige dieren, maar we weten ook allemaal dat ze snel kunnen schrikken of ander onverwacht gedrag kunnen vertonen. Maar wat kun je doen als je als trainer gewond raakt door het gedrag van jouw trainingspaard?

Op het eerste gezicht ligt het voor de hand om naar de eigenaar van het paard te kijken voor een schadevergoeding. Zijn paard heeft immers door zijn eigen en onberekenbare energie ervoor gezorgd dat de trainer gewond raakte. Maar als het paard wordt gebruikt in de uitoefening van het bedrijf van de trainer, zorgt artikel 6:181 BW ervoor dat de trainer zelf het risico draagt. Dit betekent dat de gewonde trainer geen schadevergoeding krijgt. In sommige gevallen had dit voorkomen kunnen worden en daar gaat dit artikel over.

Uitgangspunt: eigenaar is aansprakelijk

Volgens artikel 6:179 BW is de eigenaar van het paard aansprakelijk voor schade die zijn paard veroorzaakt door zijn eigen en onberekenbare energie. Ook als de eigenaar niets had kunnen doen om het ongeval te voorkomen. Een paard dat schrikt van onweer en de weg opspringt waardoor een verkeersongeval ontstaat, zal de schade van de auto’s moeten vergoeden. Een vriendin van de eigenaresse van een paard die werd getrapt door dat paard toen zij hem naar de paddock wilde brengen, kreeg op basis van artikel 6:179 BW haar volledige schade vergoed.

Het wordt anders als een ruiter van het paard valt. Een ruiter die vrijwillig en met toestemming van de eigenaar op het paard stapt, neemt daarmee niet automatisch het risico van het paardrijden volledig over. De Hoge Raad heeft in het arrest Bunink/Manege Nieuw Amstelland geoordeeld dat het enkele feit dat iemand uit vrije wil en met toestemming van de eigenaar het paard berijdt, niet voldoende is om de aansprakelijkheid van de eigenaar geheel te laten vervallen. Vaak krijgt de ruiter 50 tot 75% van zijn schade vergoed, want paardrijden brengt een risico op vallen met zich mee en het verwezenlijken van dit risico wordt aan de ruiter toegerekend op grond van artikel 6:101 BW. Dit betekent dat de ruiter een deel van zijn schade niet vergoed krijgt en deze dus zelf moet dragen.

Ook een trainer kan gewond raken door een onverwachte reactie van het paard en kan dus in beginsel de eigenaar van het paard aanspreken voor zijn schade. Maar dan komt het tweede deel van het verhaal.

Uitzondering: paard wordt gebruikt in het bedrijf

Artikel 6:181 BW vormt een uitzondering op de hoofdregel van artikel 6:179 BW. Als het paard wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, kan de aansprakelijkheid verschuiven naar degene die het bedrijf uitoefent.

De gedachte hierachter is onder meer dat een slachtoffer niet belast moet worden met een zoektocht naar de eigenaar van het paard en dat het bedrijf waarin het paard wordt gebruikt, profiteert van het gebruik ervan en de mogelijkheid heeft om zijn bedrijfsrisico’s te verzekeren. Deze verlegging van de aansprakelijkheid berust op de wet en is niet afhankelijk van de wil of toestemming van degene die het bedrijf uitoefent.

Trapt een trainingspaard een bezoeker van de trainingsstal, dan is het niet de eigenaar van het paard die de schadevergoeding moet betalen, maar zal de trainingsstal dit zelf moeten doen vanwege de verlegging van de aansprakelijkheid naar bedrijfsmatig gebruik.

Voor een trainer die beroepsmatig paarden traint, kan dit grote gevolgen hebben. Stel dat de trainer tijdens het longeren van het trainingspaard wordt getrapt en daardoor gewond raakt. Het paard heeft de schade veroorzaakt door zijn eigen en onberekenbare energie. Normaal gesproken zou je dan bij de eigenaar van het paard uitkomen. Maar als de trainer het trainingspaard gebruikt in de uitoefening van zijn bedrijf, is artikel 6:181 BW van toepassing. De aansprakelijkheid ligt dan niet bij de eigenaar van het trainingspaard, maar bij degene die het bedrijf uitoefent. Dat betekent in de praktijk dat de trainer zelf voor zijn schade kan opdraaien.

En daarmee is het ongeval voor de trainer eigenlijk een dubbel ongeluk: eerst raakt hij gewond door het trainingspaard en vervolgens kan blijken dat hij zijn schade niet op de eigenaar van het paard kan verhalen.

Niet iedere trainer is bedrijfsmatige gebruiker

Of artikel 6:181 BW van toepassing is, kan niet alleen worden bepaald aan de hand van het feit dat iemand het paard traint. Alle omstandigheden zijn relevant. Dat blijkt ook uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. Het paard stond bij een manege op basis van een stalovereenkomst. De eigenaar van de manege gaf enkele keren per week tegen betaling les bij het berijden en trainen van het nog jonge paard. Helaas ging het mis en trapte het paard de trainer/eigenaar van de manege. Toch bleef de eigenaar van het paard aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW. De rechtbank oordeelde dat de bemoeienis van de manegehouder met het paard niet zo ver ging dat er gesproken kan worden van bedrijfsmatig gebruik van het paard.

In de zaak over het gebruik van het paard Loretta oordeelde de Hoge Raad dat niet de eigenaar van het paard Loretta, maar de manege de schadevergoeding moest betalen aan het slachtoffertje, omdat er sprake was van bedrijfsmatig gebruik van het paard. In deze zaak ging het om een slachtoffertje dat getrapt werd door het paard dat net klaar was met zijn training. De eigenaar van het paard had deze voor stalling én training ondergebracht bij de manege. In deze zaak werd het paard vaker per week getraind dan in de zaak waarover de Rechtbank Oost-Brabant oordeelde.

Trainen op locatie van klant

Bij de beoordeling of een trainer ook bedrijfsmatig gebruiker is, speelt het zeggenschapscriterium een beslissende rol. Wie verkeert er in de beste positie om de risico’s van het paard in te schatten, te beïnvloeden en voorzorgsmaatregelen te treffen? Op een externe locatie, zoals een trainingsstal, heeft de eigenaar van een paard geen mogelijkheid om de risico’s van het paard in te schatten of te beïnvloeden en kan hij geen voorzorgsmaatregelen treffen.

Maar hoe om te gaan met de trainer die naar de locatie van de klant gaat en daar het paard van de klant traint? Is er dan ook sprake van bedrijfsmatig gebruik? In mijn praktijk zie ik dat verzekeraars altijd het standpunt innemen dat er sprake is van bedrijfsmatig gebruik en dat de trainer zelf moet opdraaien voor zijn letselschade. Ik kan mij hierin niet vinden en het is wachten op een eerste zaak die wordt voorgelegd aan de rechter.

Oplossing: verzekeren, spaarpot én afspraken

Gelukkig kan een trainer maatregelen nemen om de financiële gevolgen van een ongeval te beperken. De eerste mogelijkheid is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een AOV keert uit als de verzekerde door ziekte of een ongeval niet kan werken. De hoogte en duur van de uitkering en het moment waarop de uitkering begint, worden vooraf in de verzekering afgesproken. Helaas weten we dat voor veel (beginnende) trainers de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoog is. Toch is mijn advies om hierover wel in gesprek te gaan met een adviseur. De verzekeringspremie is namelijk afhankelijk van de eisen die je stelt. Een eigenrisicotermijn van drie maanden kan de premie al flink laten dalen.

Een tweede mogelijkheid is dat je spaart om financiële tegenvallers op te vangen. Deze mogelijkheid is voor de één realistischer dan voor de ander, maar mag niet worden vergeten.

Een derde mogelijkheid is het werken met algemene voorwaarden. Iedere trainer, van beginnend tot ervaren en van eenmanszaak tot bv, kan algemene voorwaarden gebruiken. In de algemene voorwaarden staan de rechten en verplichtingen van beide partijen. Bijvoorbeeld over de geldigheid van de offerte, de betalingstermijnen, maar ook over de aansprakelijkheid. Niet alleen de aansprakelijkheid van de trainer richting de eigenaar van het paard kan hierin worden geregeld, bijvoorbeeld als het paard tijdens de training een blessure oploopt, maar je kunt hierin ook regels opnemen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de klant richting jou als trainer. Het hebben van algemene voorwaarden alleen is niet voldoende. De klant moet vóór het sluiten van de overeenkomst weten dat de voorwaarden van toepassing zijn en de mogelijkheid hebben gehad om daarvan kennis te nemen. Alleen dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing en geldig. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar de website van de KVK.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden moeten aan wettelijke eisen voldoen en een beding, een regel in de algemene voorwaarden, mag niet onredelijk bezwarend zijn. Dit betekent dat je als bedrijf de aansprakelijkheid richting een particulier niet volledig kunt uitsluiten, maar je kunt deze wel beperken. Een beding waarin is opgenomen dat de trainingsstal nooit aansprakelijk is voor een blessure van het trainingspaard, zal zeer waarschijnlijk door een rechter worden geschrapt omdat dit onredelijk bezwarend is.

Om je als trainer te beschermen tegen de financiële gevolgen van een trainingsongeval, kan je in je algemene voorwaarden ook opnemen dat de klant aansprakelijk blijft voor het gedrag van zijn paard en dat de artikelen 6:181 BW en 6:101 BW niet van toepassing zijn. Het is onzeker hoe een rechter naar zo’n beding zal kijken en of hij het in stand zal laten, maar op dit moment heeft een trainer die geen geld heeft voor een AOV of een te kleine spaarpot niets te verliezen met het opnemen van zo’n beding in zijn algemene voorwaarden. In het meest slechte scenario, waarbij de trainer blijvend gewond raakt door een trainingspaard en de rechter het beding niet wil volgen, kom je weer terug op het uitgangspunt van de wet.

Kortom: de trainer kan dus niets verliezen met deze toevoeging aan zijn algemene voorwaarden, maar in het geval dat het misgaat, kan hij er mogelijk wel heel veel mee winnen.

Jessica Droog-Koren – Letselschadejurist en NIVRE Register-Expert bij Letselsmid.