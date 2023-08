Andreas Helgstrand en Deense tv-zender TV 2 voor de rechtbank

Op maandag 21 augustus vond in Aalborg, Denemarken een hoorzitting plaats over het bevel waarmee Andreas Helgstrand wil voorkomen dat de Deense publieke zender TV 2 de beelden gebruikt die eerder dit jaar met een verborgen camera zijn opgenomen in de stallen van Helgstrand. In de rechtszaak werd voor het eerst gesproken over het filmmateriaal. De Deense krant Nordjyske schrijft dat er ondermeer beelden zijn van bloedende monden en striemen van overmatig zweepgebruik. De volgende zitting is op 4 september.

Op de hoorzitting in Aalborg is nog geen definitieve uitspraak gedaan. Het gaat om beeldmateriaal voor het TV-programma Operation X: het programma waarin journalist Morten Spiegelhauer misstanden aan het licht probeert te brengen. Wel werd er voor het eerst besproken wat er op de filmbeelden te zien zou zijn. Ook kwamen er meerder experts aan het woord en getuigde Andreas Helgstrand zelf.

Bloedende monden en striemen van zwepen.

De Deense krant Nordjyske, die eerder al schreef over verschillende fraudezaken bij Helgstrand Dressage, citeerde hoofdredacteur Ketil Alstrup van Operation X. Alstrup getuigde voor de rechtbank dat ze beelden hebben van bloedende monden waarvan de wonden niet de tijd kregen om te genezen. Ook zijn er striemen te zien van overmatig zweepgebruik en wonden van sporen die zouden worden bedekt met schoenpoets.

Rollkür in strijd met dielenwelzijn

De medewerker die door TV 2 was binnengesmokkeld nam ook gesprekken op tussen medewerkers over hoe de wonden het beste bedekt konden worden en over het gebruik van de slofteugel voordat er klanten kwamen. Daarnaast hebben vijf onafhankelijke experts aan de omroep bevestigd dat er sprake is van rollkür, een methode die in Denemarken verboden is. Onder deze experts een voormalig bondscoach en dierenarts, die beiden unaniem zeiden dat de beelden in strijd zijn met dierenwelzijn.

Andreas Helgstrand: ‘Als een bijtende hond’

Andreas Helgstrand was ook aanwezig in de rechtszaal en nam zelf plaats op de getuigenbank. Volgens de Deense krant getuigde Andreas dat sommige paarden nu eenmaal ‘wild’ zijn en ‘getemd’ moeten worden. Zijn vergelijking: ”Het is als een hond die zo nu en dan bijt. Je moet de paarden meteen op hun plek zetten want anders zijn het grote en gevaarlijke dieren. Maar niemand doet de paarden pijn.”

Vanuit het standpunt van Helgstrand overschreed het filmen van het personeel ”op gewelddadige wijze grenzen.” Volgens TV 2, die onder ede getuigde, zouden alle medewerkers van Helgstrand op beeld onherkenbaar zijn. De volgende zittingsdatum is gepland op 4 september.

Bron: Nordjyske/ st-george