Het OM heeft drie jaar cel geëist tegen paardenvlees fraudeur Hans W. uit Breda. W. zou samen met Jan F., beter bekend als "de paardenkoning van Breda", tonnen paardenvlees als rundvlees verkocht hebben. W. wordt ervan verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte meldde de NOS vandaag.

De zaak gaat om het Europese vleesschandaal van 2013 waar door controles in Groot-Brittannië en Duitsland aan het licht kwam dat in verschillende (diepvries)maaltijden paardenvlees in plaats van rundvlees was verwerkt. Het vlees werd vanuit Canada naar Breda vervoert waar de etiketten en slachtdata aangepast werden, waardoor de herkomst niet meer duidelijk was. Vervolgens werd het vlees verkocht naar een bedrijf in Frankrijk als Roemeens rundvlees.

Jan F.

De hoofdverdachte Jan F. zit vast in Spanje voor een soortgelijke zaak. Volgens zijn raadsman durft F. niet naar Breda te komen omdat hij in Frankrijk al is veroordeeld voor twee jaar cel ook al vanwege vleesfraude. W. claimt door F. te zijn gebruikt en zegt niets van de fraude af te weten. Beide mannen zijn eerder veroordeeld toen ze paardenvlees als halal rundvlees verkochten volgens de NOS. De officier van justitie zei over de fraude: “Het etiket moet kloppen met de inhoud. Als u rundvlees bestelt, moet u rundvlees krijgen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het zal wel weer even duren voordat consumenten kunnen vertrouwen op hun bolognese.”

