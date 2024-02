Geen schadevergoeding voor echtpaar van dood en gewond paard na bestrijding van eikenprocessierups

In mei 2022 overleed een drachtige merrie en raakte een ander paard gewond van een echtpaar uit Bergeijk, nadat de dieren (volgens het echtpaar) waren geschrokken van een tractor waarmee de eikenprocessierups werd bestreden. Het echtpaar eiste een schadeclaim van ruim 25.000 euro van de gemeente en het bedrijf dat de bestrijding uitvoerde. De Rechtspraak meldt dat de rechtbank zich inmiddels over de zaak heeft gebogen en tot een uitspraak is gekomen.