Ger Visser raakt miljoenenvilla kwijt

De villa van Ger Visser wordt hoogstwaarschijnlijk dit najaar al verkocht. Visser kon tot voor kort blijven wonen, omdat hij de villa vlak voor het faillissement van zijn bedrijf Eurocommerce op naam van een stichting had gezet. Het pand wordt verkocht omdat Visser nu ook persoonlijk failliet is verklaard.

Volgens Vissers vrouw betaalde zij de vaste lasten voor de in Gorssel gelegen woning, waardoor de Vissers als huurder moesten worden gezien. Uit het arrest van het Hof blijkt dat er in de afgelopen jaren slechts één rekening is betaald. Er is dus geen sprake van een huurconstructie, waardoor Visser en zijn gezin uit de woning worden gezet.

Dividend

Visser zelf denkt de verkoop nog tegen te kunnen houden, omdat hij naar eigen zeggen nog miljoenen euro’s dividend uitgekeerd krijgt. Of dit klopt is nog onduidelijk. Curator Looijen gaat er niet vanuit dat Visser hiermee de verkoop van de woning kan voorkomen.

Faillissement

Het bedrijf Eurocommerce ging in 2012 failliet, als gevolg van de economische crisis. Visser moest 3,5 jaar de cel in voor faillissementsfraude en oplichting. Om de schuldenlast te verkleinen werden de kantoorpanden verkocht en werden zijn ferrari’s, superjacht en uitspanning De Roskam geveild.

London

Ook de paardenstal van Visser ging onder de hamer. Op die stal in Lochem stond het toppaard London, dat onder Gerco Schröder een zilveren medaille behaalde op de Olympische Spelen. Het springpaard werd voor 8,5 miljoen euro verkocht.

Bron: Horses.nl / RTV Oost